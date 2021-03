W marcu inflacja w Niemczech przyspieszyła do najwyższego poziomu od prawie dwóch lat. Głównym czynnikiem napędzającym był skok cen paliw.

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. ceny konsumenckie wzrosły o 2 proc. Bundesbank zapowiedział, że w najbliższych miesiącach inflacja nadal będzie rosła. Głównym czynnikiem ją napędzającym mają być wysokie ceny ropy naftowej.

Europejski Bank Centralny oczekuje, że ceny w strefie euro wzrosną o około 2 proc. Ma to się stać przed 2022 rokiem, kiedy to według prognoz inflacja spadnie do 1,2 proc. Oficjele powiedzieli, że zignorują wszelkie tymczasowe wzrosty przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki monetarnej.

Isabel Schnabel, członkini zarządu Europejskiego Banku Centralnego, mówiła w zeszłym tygodniu, że jej zdaniem inwestorzy dostrzegają zwiększone ryzyko szybszego niż oczekiwano wzrostu cen. Ich zwyżka częściowo może wynikać z nadmiaru oszczędności gospodarstw domowych zebranych podczas lockdownów.