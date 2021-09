Inflacja w Turcji najwyższa od dwóch lat, ale możliwa... obniżka stóp procentowych

Do najwyższego poziomu od ponad dwóch lat wzrosła inflacja w Turcji. W sierpniu przebiła prognozy ekonomistów i znalazła się ponad referencyjną stopą procentową banku centralnego, informuje Reuters.

Wskaźnik rocznej inflacji, według danych zaprezentowanych przez Turecki Instytut Statystyczny wspiął się w sierpniu 2021 r. do poziomu 19,25 proc. Prognoza zakładała zwyżkę do 18,7 proc.

Również licząc w ujęciu miesięcznym dynamika zwyżki zaskoczyła. W porównaniu bowiem z lipcem CPI wzrosła o 1,12 proc. przy medianie oczekiwań niemal o połowę niższej, na poziomie 0,6 proc.

Od marca główna stopa procentowa pozostaje na poziomie 19 proc., zaś bank centralny niejednokrotnie deklarował, że będzie dążył do jej utrzymania powyżej wskaźnika inflacji. Sugerować by to mogło, że władze monetarne będą chciały podwyższyć poziom stóp procentowych. Jednak ostatnie wypowiedzi prezesa Banku Turcji miały zdecydowanie bardziej gołębi charakter, co część obserwatorów odczytało jako zapowiedź zmiany stanowiska banku centralnego. Nie można wykluczyć, że podobnie jak miało to miejsce wcześniej, dzieje się tak pod wpływem presji ze strony prezydenta Tayyipa Erdogana. Spekuluje się, że luzowanie monetarne rozpocznie się już w czwartym kwartale.

Głównym motorem presji inflacyjnej są ceny żywności, która w skali roku podrożała o blisko 30 proc. zaś w porównaniu z lipcem o 3 proc. Czynnikami aprecjacji są też usługi w tym związane z hotelarstwem i gastronomią oraz drożejące artykuły gospodarstwa domowego.

Jeszcze wyższą dynamikę odnotowano w przypadku indeksu cen producentów. Wzrósł on w sierpniu o 2,77 proc. m/m i aż o 45,52 proc. w porównaniu z sierpniem 2020 r.