Inflacja w Turcji nieco wyhamowała wzrost, ale najwyższa od 1998 r.

Według danych urzędu statystycznego Turkstat, w czerwcu 2022 r. inflacja cen konsumpcyjnych wzrosła do 78,62 proc. licząc rok do roku z 73,5 proc. w maju. Odczyt okazał się nieco niższy niż mediana prognoz, zakładająca wzrost do 79,95 proc. To jednak najwyższa wartość wskaźnika od 1998 r.

Również w ujęciu miesięcznym odczyt był niższy niż się spodziewano (4,95 proc. vs 5,73 proc.).

Z kolei inflacja bazowa, która eliminuje wpływ zmiennych pozycji, w tym żywności i energii, wzrósł do 57,26 proc. z 56,04 proc.

Bloomberg przypomina, że wzrost cen był dwucyfrowy niemal bez przerwy od początku 2017 r., ale w tym roku eksplodował z powodu rosnących kosztów energii i innych surowców, a także trwającej od kilkunastu miesięcy presji na turecką lirę. Waluta Turcji należy do najgorszych w tym roku, notując ponad 20 proc. przecenę względem amerykańskiego dolara.

Tymczasem bank centralny Turcji utrzymywał główną stopę procentową na poziomie 14 proc. przez ostatnie sześć posiedzeń, podtrzymując bardzo luźną politykę monetarną od końca zeszłego roku.