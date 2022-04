Inflacja w Turcji niższa od prognoz, ale nadal gigantyczna

Opublikowane w poniedziałek dane Instytutu Statystycznego pokazały, że w marcu 2022 r., inflacja cen konsumenckich wzrosła do 61,14 proc. w ujęciu rocznym. To wynik nieznacznie niższy od mediany prognoz, która zakładała wartość rzędu 61,5 proc,

W porównaniu z lutym inflacja zwiększyła się o 5,46 proc.

Ostatnia roczna inflacja przekraczająca poziom 60 proc., która wyniosła 65,1 proc. miała miejsce w marcu 2002 roku.

Z kolei inflacja cen producentów wyniosła w marcu 114,97 proc, licząc rok do roku i 9,19 proc. w ujęciu miesięcznym.

Inflacja wzmogła się wraz z osłabieniem tureckiej liry, co było reakcją na niekonwencjonalne działania banku centralnego, który zdecydował się pod presją prezydenta Turcji obniżyć stopy procentowe.

Oczekujemy, że inflacja pozostanie na poziomie około lub powyżej 60 proc. do końca br. Oznacza to, że realna stopa procentowa przez długi czas będzie głęboko na minusie. To nie tylko sprawia, że walka z inflacją jest jeszcze trudniejsza, ale także sprawia, że lira staje się wrażliwa – ocenili ekonomiści banku JP Morgan.