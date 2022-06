Inflacja zjadła już 120 zł z 500+

Ze względu na wysoką inflację, świadczenie 500 plus jest dziś warte już tylko 380 zł w cenach ze startu programu, czyli kwietnia 2016 roku. Aby świadczenie miało dziś taką samą realną wartość jak w 2016 roku, powinno obecnie wynosić 658 zł. Gdyby je waloryzować o wzrost cen paliw, zamiast 500+ powinno dziś wynosić 930+.

Program 500 plus wystartował 1 kwietnia 2016 roku i był realizacją jednej z głównych wyborczych obietnic PiS. Program jednak od początku zakładał stałą kwotę świadczenia, która nie została dotychczas zwaloryzowana. To powoduje, że realna wartość świadczenia sukcesywnie maleje. W ostatnich miesiącach wysoka inflacja (13,9 proc. r/r w maju) znacząco obniżyła realną wartości 500+. Jeszcze w grudniu 2021 roku wartość ta wyniosła 419 zł, by w ciągu 6 miesięcy spaść do 380 zł. Oficjalna inflacja CPI podawana przez GUS, to przeciętny koszyk dóbr konsumpcyjnych. Są jednak produkty, które podrożały bardziej niż inflacja. Na przykład benzyna 95 kosztowała w kwietniu 2016 roku 4,30 zł/l, obecnie cena ta wynosi 8 zł/l, czyli aż 86 proc. więcej. Gdyby świadczenie 500+ waloryzować o wzrost ceny paliw, to powinno dziś wynosić 930+.