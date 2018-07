Influencer marketing w employer brandingu

Firmy, które szukają potencjalnych pracowników wśród milenialsów, powinny zapomnieć o sztywnych korporacyjnych spotach i nudnych ogłoszeniach z wylistowanymi zaletami pracy, które pojawiają się we w większości ofert.

Kurczowe trzymanie się schematów nie wpływa pozytywnie na wizerunek pracodawcy i utrudnia kontakt z ludźmi z grupy 18-35 lat, którzy na co dzień żyją w świecie wideo. YouTube dostarcza im rozrywki i towarzyszy im przez cały dzień na urządzeniach mobilnych. Jest także ogromnym źródłem wiedzy (to druga co do wielkości wyszukiwarka na świecie!), a treści popularnonaukowe i poradnikowe cieszą się na YouTube ogromną popularnością. Ta platforma jest też dla nich medium społecznościowym, gdzie kontaktują się z innymi użytkownikami, angażują się, śledzą ulubionych influencerów i wchodzą z nimi w interakcje.

Jeśli więc grupę docelową rekruterów stanowią studenci, świeży absolwenci lub osoby z 2-5 letnim doświadczeniem, szukający nowych wyzwań, to czas zacząć rozmawiać z nimi ich językiem i przekonać się, że YouTube to nie tylko świetne miejsce do promocji produktów i usług, ale także doskonałe narzędzie employer brandingowe i HR’owe. Pokazujemy, jak wykorzystać potencjał tej platformy i samych influencerów do budowania silnej marki pracodawcy i realizacji wewnętrznych celów HR-owych.

Postaw na rekomendacje liderów opinii

Konkurencyjność rynku pracy wymaga obecnie dużej dbałości o wizerunek firmy, a także o atrakcyjność środowiska pracy. Jeśli chcemy dotrzeć do tych najlepszych - wykwalifikowanych, kompetentnych i kreatywnych, musimy dać się im zauważyć i zaprezentować się jako firma, która prócz takich motywatorów, jak atrakcyjna pensja, oferuje coś więcej. O wartościach, jakimi kieruje się organizacja czy atmosferze pracy najlepiej mówić ustami tych, którzy mają obecnie największy wpływ na kształtowanie opinii. Influencerzy mogą skutecznie wesprzeć proces rekrutacji i to w bardzo prostej formie, np. przekierowując bezpośrednio do strony czy formularza rejestracji. Taka rekomendacja ze strony twórcy, który dociera do interesującej nas grupy docelowej, a którego głos jest silnie słyszalny, z pewnością przełoży się na duże zainteresowanie ofertą firmy.

Uchyl drzwi do swojego biura

Jednym ze sposobów na zaangażowanie twórcy w akcję employer brandingową, jest zaproszenie go do… swojego biura, oczywiście jeśli faktycznie stanowi ono wizytówkę firmy - a taka wizytówka może mieć różne formy. Nie tylko nowoczesne technologie, czy wyjątkowe aranżacje wnętrz przykuwają uwagę potencjalnych pracowników. Każde biuro, fabryka, czy warsztat może być interesujące, wciągać w swoją historię i tym samym przyciągać kandydatów.

Na uchylenie drzwi do swojej siedziby decyduje się coraz więcej podmiotów, a przykładem może być agencja mediowa Mediacom, która zaprosiła w odwiedziny Rafała Masnego z kanału “To Już Jutro”. Materiał jest atrakcyjny dla widzów z dwóch powodów. Pierwszy z nich to zawarcie w filmie pigułki informacyjnej na temat rynku reklamy i tego, jak zmieniał się i kształtował na przestrzeni lat. Drugi powód? Youtuber przekazywał wszystkie kluczowe fakty spacerując po warszawskim biurze agencji. Atrakcyjna przestrzeń do pracy okazała się być świetnym tłem dla całej historii. Widzowie mieli okazję zobaczyć firmę od kuchni i poznać miejsca, których na co dzień nie mają szansy oglądać. Film został bardzo pozytywnie odebrany, a potencjalni kandydaci do zespołu Mediacom po publikacji tego wideo z pewnością przekonali się, że warto wystartować w najbliższej rekrutacji.

Znajdź swoje miejsce na YouTube i zaproś do niego influencerów

Fanpage na Facebooku czy firmowe konto na Instagramie to od dawna must-have każdej marki, która dba o regularny kontakt ze stałymi i potencjalnymi odbiorcami. Znacznie rzadziej do budowania pozytywnego wizerunku firmy i komunikowania jej wartości wykorzystywany jest YouTube. Niesłusznine! Takie działania wymagają co prawda więcej pracy i zaangażowania, ale własna “telewizja” na platformie to idealna przestrzeń do publikacji niestandardowych materiałów i gromadzenia własnej, lojalnej publiczności. To także świetne narzędzie employer brandingowe. Przykładem działań w tym zakresie może być film zamieszczony w kwietniu na kanale LifeTube. Największy problem, z jakim zmagał się nasz dział HR? Brak wiedzy na temat tego, w jakich obszarach konkretnie działają MCN-y i czym zajmują się osoby w poszczególnych działach. Tworząc wideo wspierające rekrutację, postawiliśmy na sprawdzony youtube'owy format i obecność influencerów, bez których sieć partnerska nie mogłaby istnieć. Postanowiliśmy opowiedzieć o naszej pracy ustami twórców - to oni współpracują z nami na co dzień, a dodatkowo przed kamerą czują się jak ryba w wodzie. Efekt? W ten sposób powstał youtube’owy format “commentary video / react to” w employer brandingowej formie.

Zaproś twórców na event

Obecność marki na kanale twórcy to tylko jedna z możliwych form współpracy. Coraz więcej firm decyduje się na skoncentrowanie działań wokół dedykowanego eventu, na który zaprasza youtuberów - ambasadorów, których rozpoznawalność, zasięg i wizerunek są gwarancja wysokiej frekwencji. Mądrze wybrany influencer, który dociera do interesującej nas grupy docelowej i posiada zaangażowaną społeczność, z pewnością zapewni nam pełną salę, nie tylko na wydarzeniach o charakterze rozrywkowym. Dowodem na to mogą być tegoroczne targi pracy Absolvent Talent Days, podczas których swoje wystąpienie mieli Paulina Mikuła (Mówiąc Inaczej) oraz Adam Drzewicki (MaturaToBzdura). Influencerzy promowali wydarzenie w swoich kanałach społecznościowych, a ich udział spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem widzów i wpłynął na bardzo wysoką frekwencję na samym evencie.

Realizuj wewnętrzne cele HR'owe z influencerami

Influencerzy mogą pomóc markom nie tylko w działaniach wizerunkowych, czy aktywnie wspierając proces rekrutacji. Ich “super moce” można wykorzystać także dla realizacji wewnętrznych celów HR-owych np. motywowania pracowników i rozbudzania kreatywnego myślenia. Jeden z najpopularniejszych youtuberów - Łukasz Jakóbiak - świetnie odnajduje się również w roli mówcy motywacyjnego, a jego wykłady pozwalają spojrzeć na codzienną pracę z zupełnie innej perspektywy. Influncerzy mogą być też wsparciem w planowanych wydarzeniach integracyjnych. Spotkanie z iluzjonistą Y z pewnością przypadnie do gustu nawet najbardziej wybrednym. Obok jego magii nie sposób przejść obojętnie, a show jakie prezentuje na wielu branżowych wydarzeniach zostają w pamięci na długo.

Influencer marketing sprawdza się idealnie w kampaniach usług i produktów, przynosząc niejednokrotnie ROI na poziomie kilkuset procent i budując wizerunek największych globalnych marek. Dlaczego więc nie miałby się sprawdzać również w employer brandingu? Korzystanie z takich narzędzi, jak YouTube w znacznym stopniu ułatwia dotarcie do osób, które nie lubią schematów i szukają kreatywnych rozwiązań. Firmy, które w ludziach widzą potencjał rozwoju, muszą zaoferować im wartość dodaną. A o wartościach, jakimi kieruje się organizacja i atmosferze pracy najlepiej mówić językiem potencjalnych pracowników.

Kamil Bolek, Dyrektor Marketingu, Life Tube

