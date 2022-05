Informacje z Chin w centrum uwagi na rynku miedzi

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Spadkowa seria na rynku miedzi trwa już niemal od miesiąca. O ile jeszcze cztery tygodnie temu notowania miedzi w Stanach Zjednoczonych poruszały się w okolicach 4,80 USD za funt, to w poprzednim tygodniu zniżkowały one do rejonu 4,05-4,10 USD za funt.

Niemniej, od piątku na rynku tym obserwujemy zwyżki. Można je w pewnym stopniu tłumaczyć dotarciem notowań miedzi do rynkowych poziomów wyprzedania, jak również obiecującymi informacjami o planach Chin w zakresie rozluźnienia pandemicznych restrykcji.