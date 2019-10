ING BŚ: impulsem dla wzrostu dynamiki wynagrodzeń będzie podwyżka płacy minimalnej

Kolejnym istotnym impulsem dla wzrostu dynamiki wynagrodzeń będzie podwyżka płacy minimalnej w styczniu 2020 r., ocenia w komentarzu do czwartkowych danych GUS o płacach i zatrudnieniu ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki.

Rybacki zwrócił uwagę, że dynamika wynagrodzeń spadła we wrześniu z 6,8 proc. do 6,6 proc. rok do roku, czyli poniżej prognoz rynkowych na poziomie 7,1 proc.



"Pełne dane poznamy w przyszłym tygodniu – szacujemy, że słabsze wyniki mogą być związane z sektorami przemysłowym oraz budownictwem, najbardziej zagrożonymi spowolnieniem. Koniec roku powinien przynieść stabilizacje dynamiki w większości branż – badanie Szybki Monitoring NBP wskazuje na stabilną liczbę firm planujących podwyżki w 4 kwartale br. (po usunięciu czynników sezonowych), spada jednak odsetek przedsiębiorstw deklarujących duży wzrost płac. Ewentualne jednorazowe wahania generować mogą podwyżki w sektorze górniczym" - zwraca uwagę Rybacki.



Jego zdaniem kolejnym istotnym impulsem wzrostowym, jeśli chodzi o dynamikę płac, będzie dopiero podwyżka płacy minimalnej w styczniu. "Szacujemy, że podwyższy ona dynamikę wzrostu średniego wynagrodzenia o ok. 1,5 pkt proc. W efekcie w 1 kwartale 2020 r. powinna ona oscylować w pobliżu 8 proc. rdr. Niemniej jednak w kolejnych kwartałach spodziewamy się tendencji spadkowej" - dodał ekonomista.



Zauważył, że zgodnie z danymi GUS dynamika zatrudnienia pozostała stabilna na poziomie 2,6 proc. w ujęciu rocznym. "Badanie ankietowe NBP wskazują jednak, że popyt na pracę słabnie – spada zarówno odsetek firm raportujących wakaty oraz barierę rozwoju w postaci braku kadr. Dlatego też w kolejnych miesiącach spodziewamy się obniżania dynamiki (zatrudnienia - PAP)" - wskazał Rybacki.



GUS podał w czwartek, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019 roku wyniosło 5 tys. 84,56 zł, co oznacza wzrost o 6,6 proc. Natomiast zatrudnienie w tym sektorze rok do roku wzrosło o 2,6 proc., po wzroście o 2,6 proc. w sierpniu br. Z danych urzędu statystycznego wynika jednocześnie, że w ujęciu miesięcznym zatrudnienie we wrześniu spadło o 0,1 proc. po spadku o 0,1 w sierpniu.