ING BŚ: najwyższy wzrost inflacja osiągnie w I kwartale 2020 r.

Inflacja CPI osiągnie najwyższy wzrost w I kwartale 2020 roku, prognozują analitycy ING Bank Śląskiego w komentarzu do danych GUS. Ich zdaniem indeks prawdopodobne chwilowo przekroczy górną granicę celu NBP, a do dopuszczalnego pasma wahań wokół celu powróci w II kwartale 2020.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 r. wzrosły rok do roku o 2,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w listopadzie ceny rdr wzrosły o 2,6 proc., a mdm wzrosły o 0,1 proc.



"Finalny szacunek inflacji CPI w listopadzie potwierdził wzrost rocznego wskaźnika z 2,5 proc. r/r do 2,6 proc. r/r. Większa dynamika głównego indeksu to przede wszystkim efekt wzrostu cen żywności (6,5 proc. r/r), ale także inflacji bazowej" - wskazali analitycy. Dodali, że na podstawie szczegółowych danych szacują, że dynamika inflacji bazowej wzrosła z 2,45 proc. do poziomu pomiędzy 2,5 i 2,6 proc. rok do roku.



Ich zdaniem wyższa inflacja bazowa odzwierciedla głównie zmiany cen usług - ich roczna inflacja skoczyła w listopadzie do 5,3 proc. rok do roku wobec 4,8 proc. rok do roku w październiku.



Zwrócili uwagę, że największe skoki inflacji mają miejsce w kategoriach łączność i rekreacja i kultura. W ub. roku w tych kategoriach ceny mocno spadały: w kategoriach usługi telekomunikacyjne (zapewne promocje) oraz ceny turystyki zorganizowanej krajowej i zagranicznej. Obecnie z uwagi na presję popytową ceny w tych kategoriach nie zmieniają się (brak promocji na usługi komórkowe), albo rosną (jak w przypadku turystyki), co mocno podbija roczną dynamikę cen usług. W przypadku turystyki dodatkowy wpływ mają rosnące koszty pracy - ocenili analitycy.



Specjaliści z ING prognozują, że inflacja CPI osiągnie najwyższy wzrost w I kwartale 2020 r. "Indeks prawdopodobne chwilowo przekroczy górną granicę celu NBP (3,5 proc. r/r). Będzie to efekt dalszego wzrostu inflacji bazowej (podwyżka pensji minimalnej), cen żywności, wzrostu akcyzy na alkohol i papierosy oraz podwyżki cen energii elektrycznej (według Rzeczpospolitej URE określi finalną decyzje odnośnie taryf w przyszły wtorek)" - napisali w komentarzu.



Ich zdaniem inflacja powróci do dopuszczalnego pasma wahań wokół celu NBP w drugim kwartale 2020. "CPI najprawdopodobniej dalej jednak utrzymywać się będzie ponad celem NBP (2,5 proc. r/r), prognozujemy także systematyczny wzrost inflacji bazowej w 2020 roku (nawet ponad 3 proc. r/r)" - wskazali. Zwrócili jednocześnie uwagę, że taka struktura oznacza większe ryzyko przestrzelenia celu NBP w momencie wystąpienia zaburzeń o charakterze podażowym czy zewnętrznym np. suszy, epidemii podobnych do ASF bądź globalnych problemów na rynku ropy.



"Nie zmienia to perspektyw stóp, te pozostaną bez zmian, nawet gdyby inflacja w 2020 długotrwale utrzymywała się powyżej celu NBP" - podsumowali.