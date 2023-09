ING BSK: nie ma jednocyfrowej inflacji, ale RPP obetnie stopy we wrześniu

W sierpniu nie było jednocyfrowej inflacji, ale dezinflacja jest kontynuowana, dlatego RPP obetnie stopy we wrześniu i łącznie o 50-75 pb. w całym roku - stwierdzili w komentarzu do danych GUS ekonomiści banku ING BSK.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w czwartek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r. wzrosły rdr o 10,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem utrzymały się na tym samym poziomie.

Jak wskazali ekonomiści, za spadkiem inflacji stoją: żywność, nośniki energii i inflacja bazowa. Z kolei ceny paliw wzrosły w sierpniu.

Przedstawiciele ING BSK uważają, że Rada Polityki Pieniężnej obetnie stopy procentowe we wrześniu. Ich zdaniem powodem tego będzie fakt, że jesteśmy na ścieżce do jednocyfrowej inflacji we wrześniu, a dodatkowo jej przebieg w drugiej połowie 2023 roku będzie zbliżony, albo nieco niższy, niż wskazywała to lipcowa projekcja NBP, co RPP uzna za realizację oczekiwanego scenariusza dezinflacji.

Zwrócono uwagę, że tempo PKB w drugim kwartale tego roku było niższe od projekcji NBP a dane o aktywności gospodarczej w Polsce i Europie sugerują odsuwanie się odbicia gospodarczego raczej na ostatni kwartał roku, więc stan koniunktury w drugiej połowie roku będzie wciąż słaby.

Według ekonomistów w krótkim okresie planom RPP sprzyjają silne trendy dezinflacyjne w globalnych łańcuchach dostaw, które skutkują dużym spadkiem oczekiwań inflacyjnych firm, a te tendencje są wciąż mocniejsze niż odbicie cen ropy oraz pszenicy.

"Dlatego NBP obetnie stopy o 50-75 pb w tym roku, a cykl luzowania może kontynuować w 2024 roku" - dodali.

Wskazali jednocześnie, że obraz inflacyjny w Polsce nie jest jednak jednoznacznie pozytywny. Wskaźnik inflacji bazowej w Polsce spada istotnie wolniej niż w regionie. W 2024 roku oczekiwany jest ok. 20 proc. wzrost pensji minimalnej oraz planowane jest duże poluzowanie fiskalne.

"Gdy wygaśnie sprzyjający wpływ spadających cen zewnętrznych, trwałe sprowadzenie inflacji do celu będzie trudne" - podkreślili.