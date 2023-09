ING: dane NBP wskazują na kontynuację spadku eksportu towarów zaopatrzeniowych i dóbr konsumpcyjnych

Dane NBP wskazują na kontynuację spadku eksportu towarów zaopatrzeniowych i dóbr konsumpcyjnych - ocenili analitycy banku ING w środę. W całym roku spodziewają się jednak poprawy salda obrotów bieżących do +1,5 proc. PKB pod koniec roku, po deficycie 3,0 proc. PKB w 2022.

Narodowy Bank Polski poinformował w środę, że nadwyżka na rachunku bieżącym w lipcu wyniosła 566 mln euro wobec konsensusu nadwyżki 1 mld 275 mln euro. Eksport wzrósł o 1,3 proc. rdr., równo z konsensusem, a import zmniejszył się o 8,9 proc. wobec oczekiwanego spadku o 7,1 proc. Nadwyżka w obrotach towarowych w lipcu wyniosła 1 mld 68 mln euro względem 1 mld 29 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej.

Według analityków banku ING lipcowe dane bilansu płatniczego "zaskoczyły negatywnie" z wyraźnie mniejszą nadwyżką na rachunku obrotów bieżących i niskimi obrotami handlowymi. Zwrócili uwagę, że nadwyżka na rachunku obrotów bieżących w lipcu (0,6 mld euro w porównaniu do 2,4 mld euro w czerwcu) była wyraźnie niższa od konsensusu (1,2 mld euro) i prognozy banku (1,6 mld euro).

"Szacujemy, że w ujęciu 12-miesięcznym saldo obrotów bieżących kontynuowało poprawę do +0,3 proc. PKB w lipcu z +0,1 proc. PKB w czerwcu. Jednocześnie nadwyżka w handlu towarami w lipcu (1,1 mld euro w porównaniu z 1,0 mld euro miesiąc wcześniej) przełożyła się na poprawę w ujęciu 12-miesięcznym do -0,6 proc. PKB z -1,0 proc. PKB w poprzednim miesiącu" - ocenili eksperci.

Zwrócili uwagę, że w strukturze rachunku obrotów bieżących nadwyżka w handlu usługami 3,4 mld euro była "wyraźnie niższa" niż 4,1 mld euro miesiąc wcześniej, choć wynikało to z efektów sezonowych (w lipcu 2022 r. - 3,3 mld euro). "Wysokie deficyty w dochodach pierwotnych (3,6 mld euro) i wtórnych (0,3 mld euro) obniżały saldo CA" - dodali analitycy banku.

Ich zdaniem dane o obrotach towarowych sugerują pogłębiający się spadek obrotów handlowych, co, jak wskazali, wynika zarówno z obniżenia dynamiki cen, ale także z niższych wolumenów. Zauważyli, że wartość eksportu towarów była zaledwie o 1,3 proc. wyższa niż rok wcześniej po wzroście o 1,7 proc. w czerwcu, co wynika ze stagnacji w gospodarce europejskiej i prawdopodobnie recesji w gospodarce niemieckiej w ostatnich kwartałach. "Do strefy euro trafia około 60 proc. polskiego eksportu, z czego prawie połowa do Niemiec" - zaznaczyli w komentarzu.

Eksperci ING dodali, że wydatki importowe spadły o piąty miesiąc z rzędu (o 8,7 proc. rdr. w lipcu po -5,8 proc. w czerwcu). "Wynika to zarówno z korzystnego dla Polski spadku cen importowych (szczególnie energii) oraz słabości popytu krajowego w II kw. 2023 r." - wyjaśnili analitycy. Zaznaczyli, że Polska – jako importer netto energii - skorzystała z normalizacji na europejskim rynku energetycznym, ale "pozytywne trendy na globalnych rynkach energetycznych (w szczególności ropy i gazu ziemnego) zaczęły się odwracać w sierpniu".

Ich zdaniem dane przedstawione przez NBP wskazują na kontynuację spadku eksportu towarów zaopatrzeniowych i dóbr konsumpcyjnych. "Dodatkowo - po raz pierwszy w tym roku - zmniejszyła się również wartość eksportu żywności i dóbr inwestycyjnych" - zauważyli analitycy. Podkreślili, że wzrosty utrzymały się w eksporcie środków transportu i części samochodowych (głównie samochody dostawcze, akumulatory litowo-jonowe, auta osobowe, silniki i pozostałe części motoryzacyjne).

Wskazali, że w imporcie spadek obrotów dotyczył pięciu z sześciu kategorii towarów (wyjątkiem są środki transportu). "Najgłębszy w imporcie paliw oraz towarów zaopatrzeniowych" - dodali.

Według analityków środowe dane są neutralne dla złotego, który – po okresie kilkumiesięcznej aprecjacji – w ostatnich dniach stracił około 5 proc. w odpowiedzi na zaskakująco dużą obniżkę stóp procentowych przez RPP.

"W całym roku spodziewamy się dalszej poprawy salda obrotów bieżących do +1,5 proc. PKB pod koniec roku, po deficycie 3,0 proc. PKB w 2022 r." - podali eksperci ING. W ich opinii głównymi czynnikami ryzyka dla salda obrotów bieżących w tym roku pozostają wydatki zbrojeniowe oraz dalsze wzrosty cen ropy naftowej i gazu ziemnego, które "wyraźnie odbiły w sierpniu".