ING: napływ uchodźców umocnił sprzedaż detaliczną w marcu

W piątek GUS podał, że sprzedaż detaliczna towarów wzrosła w marcu o 9,6 proc. rdr.

Według analityków banku, mocna sprzedaż detaliczna za marzec to mieszanka dwóch czynników: napływu uchodźców, ale również wygładzania konsumpcji przez Polaków pomimo 11 proc. inflacji.

"Skok dynamiki odzieży i obuwia, aż o 41, proc. rdr, może być właśnie kombinacją tych dwóch czynników - wzrostu popytu na dobra pierwszej potrzeby, w związku z napływem uchodźców, ale również tutaj działa również chęć utrzymania konsumpcji na wysokim poziomie przez Polaków (wygładzanie konsumpcji)" - wskazali.

Zwrócili uwagę, że utrzymuje się wysoka presja cenowa.

Eksperci ING Banku Śląskiego odnieśli się również do danych GUS o produkcji budowlano-montażowej, która wzrosła w marcu o 26,7 proc. rdr.

Analitycy wskazali, że głównie za sprawą bardzo dużego wzrostu w zakresie budowy budynków (44,9 proc. rdr).Dodali, że w marcu rozpoczęły się raportowane przez branżę budowlaną niedobory pracowników, wynikające z wyjazdów ukraińskich pracowników w celu obrony ojczyzny przed rosyjską agresją militarną. Czynnik ten może ograniczać tempo wzrostu produkcji w budownictwie w kolejnych miesiącach. "Jeszcze większe znaczenie będzie miał notowany przez deweloperów dwucyfrowy spadek sprzedaży mieszkań" - ocenili.

Jak szacują, w I kw 2022 sprzedaż detaliczna zwiększyła się o ok. 9 proc. rdr, wobec 10,0 proc. rdr w IV kw 2021, co oznacza kontynuację boomu konsumpcyjnego. "Z kolei produkcja budowlano montażowa wzrosła w I kw 2022 aż o ok. 23 proc. rdr vs. ok. 6 proc. rdr w IV kw. 2021, co daje szanse na solidny wynik inwestycji w pierwszym kwartale tego roku.

"W oparciu o dostępne dane szacujemy, że I kw 2022 PKB wzrósł o ok. 8 proc. rdr" - podali. Jak ocenili, korzystna koniunktura daje RPP zielone światło w walce z wysoką inflacją i rosnącymi oczekiwaniami inflacyjnymi. "Podwyżki stóp będą kontynuowane, aby zapobiec nakręcaniu spirali inflacyjnej, spodziewamy się, że w maju Rada podniesie stopy procentowe o kolejne 100pb. Rosną szanse, że docelowa stopa 7,5 proc. zostanie osiągnięta już w 2022 roku" - prognozują.