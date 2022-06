ING: ograniczenie inflacji wymaga zdecydowanego zaostrzenia polityki pieniężnej

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Przy tak wysokim wzroście cen inflacja zaczyna mieć samonapędzający charakter, a jej ograniczenie wymaga zdecydowanego zaostrzenia polityki pieniężnej. Spodziewamy się dalszych zdecydowanych ruchów ze strony RPP w najbliższych miesiącach - przekazali w środę analitycy ING.

Rada Polityki Pieniężnej w środę podniosła stopy procentowe o 75 pb. Tym samym stopa referencyjna NBP wzrosła do 6 proc., stopa lombardowa do 6,5 proc., stopa depozytowa zaś do 5,5 proc. Wzrosły także stopa redyskontowa weksli – do 6,05 proc. - oraz stopa dyskontowa weksli - do 6,1 proc.