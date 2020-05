ING: przestoje w produkcji sztucznie zawyżały wartość indeksu PMI w kwietniu

Przestoje w produkcji sztucznie zawyżały wartość indeksu PMI, i tak historycznie niską. Skala załamania indeksów jest większa, niż wskazują to fundamenty makroekonomiczne, uważają ekonomiści ING. W drugim kwartale doświadczymy głębokiej recesji, dodają.

Wskaźnik PMI dla Polski w kwietniu był na poziomie 31,9 pkt. wobec 42,4 pkt. w marcu - podała firma Markit, która opracowuje wskaźnik.



"Skalę pesymizmu oddaje głębokie obniżenie się oceny nowych zamówień z 46,1 do 17,1 pkt." ocenili ekonomiści.



Dodali, że komentarz Markit (o zawyżeniu indeksu na skutek wliczenia przestojów) wskazuje, że można mówić o efekcie domina – przestój produkcji poddostawców wywoływał historycznie największe zaległości produkcyjne oraz najniższą aktywność zakupową wśród kolejnych firm.



"Skala załamania indeksów PMI jest większa, niż wskazują to fundamenty makroekonomiczne" - ocenili ekonomiści ING. Stwierdzili, że pesymizm polskich firm uwidacznia się, gdy porównamy PMI do innych w regionie i do podobnych indeksów w strefie euro.



"Polski PMI kształtuje się obecnie zdecydowanie niżej niż gospodarkach strefy euro, pomimo mniejszych restrykcji w ich funkcjonowaniu oraz szerszej skali wsparcia przedsiębiorstw jakie mają dostarczyć programy anty-kryzysowe" - czytamy w analizie ING.



"Szacujemy, że obecne skala programów anty-kryzysowych wynosi ok. 6,5 proc. PKB w przypadku bezpośrednich wydatków fiskalnych (najwyżej w Europie) oraz dalszych 4,5 proc. PKB wsparcia płynnościowego (łącznie 11 proc. PKB)" - stwierdzili ekonomiści.



Dodali, że głęboki pesymizm może wynikać z bezprecedensowej natury recesji spowodowanej przez Covid-19 – po raz pierwszy jednocześnie silnie ograniczony został popyt krajowy oraz popyt wewnętrzny w strefie euro, oba czynniki działały stabilizująco w przeszłości na polskie PKB.



"Mocny popyt wewnętrzny w Polsce pomógł uniknąć recesji w 2009 r., a mocny popyt wewnętrzny własny i w Eurolandzie pomagały Polsce w czasie wojen handlowych" - ocenili analitycy banku.



Ekonomiści uznali, że skala spadku aktywności gospodarczej będzie istotna. "Szacujemy, że spowolnienie będzie stosunkowo łagodne, w pierwszym kwartale dynamika PKB najprawdopodobniej spadła z 3,2 proc. do 1 proc. rok do roku" - napisali.



"W drugim kwartale doświadczymy jednak głębokiej recesji – prognozujemy, że PKB spadnie o 8,9 proc. rok do roku" - podsumowali.