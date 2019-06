ING: w drugiej połowie roku inflacja w przedziale 2-2,5 proc.

W drugiej połowie roku inflacja CPI oscylować będzie w przedziale 2-2,5 proc. w ujęciu rocznym, wskazał w komentarzu do wtorkowych danych GUS Jakub Rybacki z ING. Ocenił, że dynamika cen żywności i paliw będzie spadać, a inflacji bazowej - rosnąć.

Jak podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 r. wzrosły o 2,3 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,2 proc. W kwietniu wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 2,2 proc. w ujęciu rocznym i 1,1 proc. miesiąc do miesiąca.



Jak podkreślił Rybacki, według wstępnego szacunku dynamika inflacji w maju wzrosła nieznacznie z 2,2 do 2,3 proc. rok do roku (konsensus 2,4 proc.). "Zmianie uległa natomiast jej struktura - dynamika cen żywności wzrosła z 3,3 proc. do 5 proc. rdr, spadek dynamiki widoczny był w przypadku cen paliw (z 8,6 proc. do 4,1 proc. rdr) oraz inflacji bazowej" - zaznaczył.



ING szacuje, że inflacja bazowa obniżyła się z 1,7 proc. do 1,6 proc. w ujęciu rocznym - istotnie poniżej rynkowego konsensusu (1,9 proc.) i zgodnie z prognozą banku. "Był to efekt powrotu cen biletów lotniczych na standardowe poziomy" - ocenił Rybacki. Dodał, że w kwietniu kategoria podwyższyła CPI o 0,25 pp z uwagi na podwyżki przed świętami wielkanocnymi.



"Teraz ta zmiana cofnęła się. Dodatkowo głębszy spadek dynamiki wstrzymywała podwyżka cen pakietów telefonicznych u głównego operatora telefonii mobilnej oraz podwyżki cen śmieci w niektórych samorządach" - wyjaśnił ekonomista. Zaznaczył, że w ocenie banku "presja w kategoriach związanych z popytem (np. rekreacja i kultura)" była umiarkowana.



"W nadchodzących miesiącach spodziewamy się zbliżonych poziomów CPI – w czerwcu i lipcu dynamika najprawdopodobniej utrzyma się nieznacznie poniżej celu NBP (2,5 proc. rdr). Drobny wzrost będzie efektem nieco wyższej inflacji bazowej" - zaznaczył.



ING prognozuje, że w drugiej połowie roku CPI oscylować będzie w przedziale 2-2,5 proc. rok do roku. "Dynamika cen żywności i paliw będzie w naszej ocenie spadać, a inflacji bazowej rosnąć" - wskazał Rybacki.