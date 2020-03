Innovation Coach pomoże twojej firmie zrobić pierwszy krok do świata innowacji

Oferta środków publicznych dla przedsiębiorstw rozwijających innowacyjne rozwiązania jest szeroka. Dzisiaj firmy mogą się ubiegać o nie w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój (POIR) czy Horyzont 2020. To jednak środki dla zaawansowanych. A co z początkującymi?

Projekt Innovation Coach skierowany jest do przedsiębiorców, którzy widzą potrzebę wprowadzenia innowacji, ale nie wiedzą, jak ten proces rozpocząć. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej. Innovation Coach to instrument STEP II – Sprawdź Swój Eksperymentalny Pomysł na Projekt.

Dołączyć do projektu

Warunkiem uczestnictwa jest brak doświadczenia w aplikowaniu o środki publiczne na B+R (np. konkursy w ramach POIR czy Horyzont 2020), realizacja tego typu projektów oraz oczywiście gotowość i otwartość na wdrożenie innowacji. Naszym klientem są zatem przedsiębiorstwa stawiające pierwsze kroki w świecie innowacji. Współpracujemy głównie z firmami produkcyjnymi z najróżniejszych branż i sektorów z całej Polski. Są to np. producenci żywności, często ekologicznej, firmy zajmujące się recyklingiem odpadów, wytwórcy sprzętu AGD, producenci mebli, części maszyn, oprogramowania IT, systemów sterujących. Cieszy spora grupa firm z branży kosmetycznej, która staje się polską specjalnością, są również firmy odzieżowe, a nawet producenci części do samolotów.

Co zyska firma

Bezpłatną współpracę z coachem innowacji, ekspertem z obszaru działania firmy, który przygotuje dla niej indywidualne rekomendacje. Metodologia coachingu innowacji została opracowana na użytek projektu. W rekomendacjach firmy otrzymują zatem propozycje działań z możliwym uwzględnieniem prac B+R, czyli jaką innowację może wdrożyć firma. W tym kontekście firma pozna m.in. segment rynku, swoich potencjalnych klientów i konkurentów czy wymagane zasoby. Coach wskaże również źródła finansowania ze środków publicznych.

Kim są coachowie

To przede wszystkim specjaliści branżowi, głównie osoby łączące pracę naukową z działalnością komercjalizacyjną. Eksperci, którzy posiadają unikatową wiedzę w zakresie tego, co w danej branży się dzieje, jakie są trendy jej rozwoju, nisze do zagospodarowania. To w połączeniu z wiedzą z zakresu komercjalizacji pozwoli na dobranie wspólnie z firmą możliwych przyszłych ścieżek rozwoju innowacji. Znaczną grupę coachów innowacji stanowią absolwenci programu Top 500 Innovators, wybitni naukowcy oraz specjaliści, którzy wiedzę z zakresu komercjalizacji zgłębiali, poznając najlepsze światowe praktyki na uniwersytetach Stanforda, Berkeley, Oxford czy Cambridge. To doświadczenie pozwala na przekazanie firmom ambitnych wizji i na zachęcenie ich do wejścia na tory innowacyjności.

A co mówią firmy

– Jesteśmy zadowoleni z doradztwa w ramach IC. Dowiedzieliśmy się, skąd pozyskać wsparcie w zakresie wkładu własnego, otrzymaliśmy informację, z kim rozmawiać odnośnie do B+R oraz zostaliśmy umówieni na spotkanie w celu nawiązania współpracy B+R. Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wymaga dużych nakładów czasowych. Polecam go innym przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani rozpoczęciem prac B+R+I – mówi Tomasz Białek, członek zarządu Aeroplan, producenta kompozytowych śmigieł do motolotni.



– Projekt pozwolił nam pogłębić wiedzę na temat działalności B+R+I. Podczas coachingu dowiedzieliśmy się, jakie działania powinniśmy podjąć, aby nasza firma stała się konkurencyjna wśród innych, jakie innowacje możemy wprowadzić oraz skąd pozyskać dofinansowanie. Uważam, że projekt pomoże firmom poznać ich potencjał oraz dostarczy niezbędną wiedzę – potwierdza Sebastian Gdela, kierownik produkcji Lazell Parfums, producenta perfum.

Jak wejść do projektu

Zainteresowane przedsiębiorstwa zapraszamy do zgłoszenia przez formularz dostępny na portalu Innovation Coach https:// www.innovationcoach.pl/. Zgłoszenie jest bardzo proste i szybkie. Następnie nasi eksperci skontaktują się z Państwem celem konsultacji. Kolejnym krokiem jest dobór coacha innowacji, który będzie indywidualnie pracował z firmą. Finalnym etapem jest otrzymanie przez firmę rekomendacji.