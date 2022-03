Innowacyjne centrum łańcucha dostaw powstaje w Warszawie

Rozmowa z Bartłomiejem Smoczyńskim, dyrektorem ds. planowania E2E w Imperial Brands Services Polska.

Polska jest zagłębiem centrów usługowych. Co skłoniło Imperial Brands do utworzenia własnego centrum usług wspólnych w Warszawie?

Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem w obszarze zarządzania łańcuchami dostaw, a polski oddział Imperial Brands (działający na rynku jako Imperial Tobacco) zatrudnia wielu ekspertów, posiadających wysokie kwalifikacje w tej dziedzinie. Widać, że rynek nie tylko rośnie, lecz również rozwija się i adaptuje do wymagań globalnego rynku wraz ze wzrostem kompleksowości i nowoczesności łańcuchów dostaw. Od lat Polska słynie z utalentowanych specjalistów, dzięki którym można budować nowoczesne rozwiązania przyszłości w zakresie łańcuchów dostaw.

To właśnie m.in. z tego powodu Imperial Brands, jeden z największych producentów wyrobów tytoniowych na świecie z siedzibą w Bristolu w Wielkiej Brytanii, planuje kolejne inwestycje w Polsce. W ten sposób zamierza realizować swoją nową strategię dla całej Grupy Imperial Brands, która została ogłoszona w 2021 r., a której istotną częścią jest orientacja na konsumentów. Obecnie w Polsce funkcjonują już dwie nasze fabryki — w Tarnowie Podgórnym koło Poznania oraz w Radomiu — i są one jednymi z największych w całej Grupie. Wiosną 2022 r. otwieramy z kolei nowoczesne, globalne centrum usług biznesowych w Warszawie. Otwarcie tego hubu oznacza dla nas pojawienie się dodatkowych możliwości elastycznej integracji całej Grupy oraz dalszego rozwijania biznesu, który będzie też czerpał z już zdobytych w Polsce doświadczeń.

W jakim zakresie będzie działał warszawski hub Imperial Brands? Kogo będzie obsługiwał?

Biuro w Warszawie będzie odpowiedzialne przede wszystkim za obsługę funkcji globalnego łańcucha dostaw całej firmy (global supply chain). Zgodnie z założeniami strategii i wynikającego z niej programu zmian w Imperial Brands nowy globalny hub w Warszawie będzie wspierał zintegrowany łańcuch dostaw w ramach modelu tzw. E2E (end to end). Oznacza to połączenie wszystkich ról składających się na działanie tego łańcucha w jednym miejscu. Ma to przynieść w efekcie poprawę, dostosowanie i zoptymalizowanie dynamiki procesów produkcji i zaopatrzenia rynków w całym łańcuchu dostaw.

Stołeczne centrum usług będzie globalnym ośrodkiem zarządzania łańcuchem dostaw. Jego działania mają mieć światowy zasięg — zapewniać dostępność produktów Grupy Imperial Brands na rynkach w ponad 120 krajach, na których już są sprzedawane wyroby Imperial Brands.

Liczący ponad sto osób zespół centrum usług będzie odpowiadał za kompleksowy proces planowania dostaw dla całej grupy Imperial Brands, zaczynając od popytu, poprzez dystrybucję i produkcję, a kończąc na materiałach niezbędnych do procesu produkcyjnego.

Jakie oczekiwania wiąże z nowym warszawskim centrum cała Grupa Imperial Brands?

Otwarcie warszawskiego hubu to dla Imperial Brands krok w stronę transformacji procesu planowania łańcucha dostaw w całej Grupie, tak by możliwe stało się skuteczne stawianie czoła wszelkim wyzwaniom przyszłości oraz efektywne wspieranie realizacji nowej strategii naszej organizacji. Centralizacja procesu planistycznego i przekazanie go w ręce specjalistów pracujących w warszawskim ośrodku usług to pierwszy krok w procesie tworzenia nowego sposobu pracy i nowego myślenia o łańcuchu dostaw, w którego centrum znajduje się konsument i jego potrzeby. Takie kompleksowe podejście umożliwi zoptymalizowanie łańcucha dostaw w całym Imperial Brands, poprawę efektywności działania oraz rozwój zdolności do szybkiego tworzenia wartości zarówno dla organizacji, jak i konsumentów.

Z jakimi wyzwaniami musi sobie poradzić Imperial Brands, by warszawski hub osiągnął docelowy kształt i w pełni rozwinął swoją działalność?

Kluczem do sukcesu warszawskiego ośrodka usług wspólnych Imperial Brands są ludzie. Przecież to mocny zespół buduje nowe procesy, kreuje nowoczesne sposoby pracy i tworzy kulturę organizacyjną. Obecnie priorytetem dla całej naszej organizacji jest sprawna rekrutacja, a następnie wspieranie rozwoju naszych nowych specjalistów oraz efektywne zarządzanie talentami.

Naszą ambicją jest, by każdy pracownik mógł korzystać w pełni ze swojego potencjału oraz brać aktywny udział w tworzeniu nowej rzeczywistości dla Imperial Brands. My jako liderzy budujemy w warszawskim centrum usług — nazwijmy je ekosystemem — które wspiera różnorodność i pozwala zespołom czuć się bezpiecznie, kiedy eksperymentują, szukają nowych rozwiązań i innowacji.

Do osiągnięcia sukcesu potrzebujemy takich właśnie żądnych wiedzy, pełnych empatii i gotowości do zaangażowania się talentów. To nasza siła!