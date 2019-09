Innowacyjne technologie rekompensują brak rąk do pracy

Rozmowa z Magdaleną Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorującą działalność Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Według danych z 2018 r. sektor małych i średnich firm odpowiada za 60 proc. PKB i zatrudnia prawie 70 proc. pracowników w polskiej gospodarce. Gołym okiem widać więc, że jest motorem napędowym tej gospodarki. Czy małe firmy w Polsce mają dobre warunki do prowadzenia biznesu?

Dane makroekonomiczne pokazują, że małe i średnie spółki rosną rocznie o 4-8 proc. Jednak ciągle mają za mało zachęt, w porównaniu do firm ze Skandynawii czy Niemiec, gdzie rozwija się znacznie więcej start-upów. W Polsce jest ich za mało, zwłaszcza innowacyjnych. Z moich obserwacji wynika, że powinni śmy się skupić na tym, by te najmniejsze firmy, które są technologicznie i innowacyjnie rozwinięte, znalazły w Polsce lepsze wsparcie. Ta pomoc wprawdzie jest, ale oferowane kwoty często są niewystarczające dla wdrożenia innowacyj nych rozwiązań. Anioły biznesu, fundusze venture capital, Polski Fundusz Rozwoju — m.in. te organizacje wspierają małe firmy, ale ciągle są to zbyt małe środki. W efekcie większość finan sowania MŚP spoczywa na bankach. A z raportów Banku Pekao wynika, że spółki z tego segmentu nie inwestują tyle, ile większe firmy — blisko 80 proc. wydatków pokrywają z własnych środków. MSP potrzebują taniego pieniądza na rozwój inwestycji. Takie wsparcie oferuje Bank Pekao, który wkłada dużo wysiłku we współpracę zarówno z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, jak i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Dzięki tym działaniom mamy bardzo innowacyjne produkty na rynku.

Zobacz więcej POMAGAJMY INNOWATOROM: Powinniśmy się skupić na tym, by najmniejsze firmy, które są technologicznie i innowacyjnie rozwinięte, znalazły w Polsce wsparcie — podkreśla Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao SA. [FOT. WM]

Innowacyjne, czyli jakie?

Na przykład niskooprocentowane kredyty dla małych i średnich firm z województwa kujawsko-pomorskiego z linii EBI, które chcą obniżyć koszty energii elektrycznej i inwestują w zielone rozwiązania, przyznawane na poziomie 85 proc. wartości inwestycji. W ubiegłym tygodniu uruchomiliśmy kolejny nowy produkt — kredyty na instalacje fotowoltaiczne, zarówno mikroinstalacje o mocy do 50 kW, jak i o mocy większej, zależnie od potrzeb danego przedsiębiorstwa. Kredyty te mogą być zabezpieczone gwarancją BGK Biznesmax. Jest to bezpłatna gwarancja spłaty kredytu udzielana w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jej uzyskanie wiąże się z możliwością refundacji odsetek przez trzy lata. Jesteśmy pierwszym w Polsce bankiem, który przedstawił taką ofertę. Wsparcie tego typu inwestycji jest naszym priorytetem, gdyż podnoszą one konkurencyjność polskich firm na rynku zarówno rodzimym, jak i zagranicznym i zarazem pozwalają obniżyć koszty własne dzięki oszczędnościom wygenerowanym przez produkcję zielonego prądu. Od roku oferujemy również preferencyjne kredyty dla małych i średnich spółek prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego. Są to produkty w połowie nieoprocentowane, udzielane w ramach linii ESIF Silesia.

Czy uzyskanie takiego kredytu jest trudne?

Na terenie Polski mamy prawie 60 od działów dedykowanych MSP, dostęp do nas jest więc bardzo łatwy, a same procedury, zwłaszcza objęte gwarancją BGK Biznesmax, są uproszczo ne. Staramy się jak najszybciej przyznawać kredyty finansujące ekologiczne instalacje. Generalnie w całym segmencie korporacyjnym skrupulatnie analizujemy każdą inwestycję i staramy się podejść indywidualnie do każdego klienta. Nasze oferty z jednej strony są szyte na miarę, z drugiej — przygotowywane w szybkim tempie, gdyż zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych realiach rynkowych małe firmy nie mogą zbyt długo czekać na możliwość rozwoju swojego produktu. W tym staramy się być najlepsi.

Czego jeszcze potrzebują małe i średnie firmy w Polsce, poza instrumentami finansowania?

Spółki te mogą liczyć na pomoc państwa. Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz wiele innych instytucji oferują różne programy i rozwiązania pomocowe. Natomiast przedsiębiorca często czuje się zagubiony wśród tych wielu rozproszonych możliwości — nie jest w stanie poświęcić tyle czasu, by je wszystkie zweryfikować czy przeanalizować. Dużym uproszczeniem byłoby np. stworzenie jednej strony internetowej, na której łatwo i szybko można sprawdzić, jak pozyskać dofinansowanie na konkretną inwestycję.

Które branże najaktywniej poszukują wsparcia w Banku Pekao SA?

Środkami z funduszy unijnych są zainteresowane przede wszystkim firmy produkcyjne. W dobie rosnących kosztów pracy i coraz większej konkurencji o pracownika, mniej sze firmy są zmuszone zainwe stować w efektywność, większą innowacyjność produktów oraz nowoczesne technologiczne rozwiązania, które zastąpią część pracy ludzkiej. Inaczej spółki te mogą tracić na ryn ku. Rozpoczynający się proces spadku dostępności siły roboczej zwiększa rywalizację pracodawców o najlepszych pracowników i utrudnia dostęp do taniej siły roboczej, dlatego firmy, które teraz zdecydują się na inwestycje w zautomatyzowanie i oszczędności kosztów, mają największe szanse na rozwój.

