Innowacyjność i elastyczność to klucze do sukcesu

Chcemy być bardziej innowacyjni, ponieważ pozwoli nam to zwiększyć wydajność, stworzyć atrakcyjniejszą ofertę i sprostać nowym wyzwaniom, które w przyszłości pojawią się na naszej drodze — deklaruje Fabien Ferrer, wiceprezes, zastępca dyrektora generalnego grupy Veolia w Polsce

Jak pańskim zdaniem pandemia wpłynęła na strategie rozwoju firm?

Pandemia z pewnością zapoczątkowała lub w niektórych przypadkach mocno przyspieszyła transformacje strukturalne i technologiczne w biznesie na całym świecie. Czegoś takiego doświadczamy wszyscy po raz pierwszy. W obecnej sytuacji kluczami do sukcesu są elastyczność i efektywność. Veolia dogłębnie przeanalizowała nowe sposoby i modele działania, które wykształciły się w ostatnich miesiącach. Wyciągamy wnioski i szybko wdrażamy nowe mechanizmy i standardy, które są dostosowane do ery post-COVID. Wiemy, że jako organizacja musimy być jeszcze bardziej skoncentrowani i kreatywni w naszych działaniach. Skupiamy się nie tylko na długofalowej wizji, ale także na szerokiej perspektywie, aby nie przeoczyć żadnej okazji do rozwoju i zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej.

Czy w takim razie strategia Veolii zmieniła się w porównaniu z sytuacją sprzed pandemii?

COVID-19 był na pewno zaskoczeniem dla wszystkich. Wciąż nie wiemy, jak długo potrwa pandemia, ale jedno jest pewne — rzeczywistość nieodwracalnie się zmienia. Pomimo tego nasza wizja i cele strategiczne pozostały niezmienne. Veolia działa na polskim rynku już ponad 20 lat. Stale podnosimy swoją efektywność i doskonalimy się organizacyjnie, dzięki czemu jesteśmy niekwestionowanym liderem wśród prywatnych firm energetycznych. Kryzys związany z koronawirusem paradoksalnie pomógł nam dostrzec więcej szans i dał impuls do zmian jako niezbędnej inwestycji w przyszłość. Dlatego wdrażamy program głębokiej transformacji Veolii o nazwie Impuls. Chcemy stworzyć jeszcze lepszą i bardziej elastyczną organizację, w pełni gotową do realizacji wyznaczonych celów, w warunkach dynamicznie zmieniających się realiów i nowych wyzwań. Aby to osiągnąć, chcemy się rozwijać w nurcie innowacji.

W jaki sposób?

Zmieniamy nasz sposób myślenia w kierunku kultury innowacji i pracy zespołowej. Od dwóch lat tworzymy nowe struktury, umożliwiające naszym pracownikom uczestniczenie w kreatywnych projektach, po to, żeby wdrażać ich najlepsze pomysły w życie. Chcemy być bardziej innowacyjni, ponieważ pozwoli nam to zwiększyć wydajność, stworzyć atrakcyjniejszą ofertę i sprostać nowym wyzwaniom, które w przyszłości pojawią się na naszej drodze. Z kolei realizacja projektów składających się na wspomniany wcześniej program Impuls wzmocni fundamenty biznesowe oraz konkurencyjność Veolii w Polsce. Tym samym przygotuje nas zarówno operacyjnie, jak i finansowo do planowanej dekarbonizacji i koniecznych zmian technologicznych.

Czy potencjalny drugi lockdown może zaszkodzić waszej firmie w osiągnięciu tych celów?

Jesteśmy świadomi zagrożenia kolejnym lockdownem. Staramy się robić wszystko, aby jego ewentualne wprowadzenie nie miało większego wpływu na realizację naszych celów. Wyciągnęliśmy wnioski i znamy już skutki, jakie spowodował poprzedni lockdown. Dzięki naszej elastyczności w działaniu udało nam się je złagodzić i przygotować na ewentualne powtórzenie sytuacji. Co więcej, stworzyliśmy także nowe rozwiązania, które pomogą nam wspierać naszych klientów, gdyby zaszła taka konieczność. Proszę pamiętać, że rodzaj działalności, który prowadzimy, opiera się na zapewnieniu dostępu do podstawowych usług, a to niesie ze sobą dużą odpowiedzialność. Każdego dnia dbamy o bezpieczeństwo dostaw ciepła, energii i wody do blisko 3 milionów odbiorców w Polsce. Pandemia ani ewentualny drugi lockdown nie zdejmą z nas tej odpowiedzialności.

W takim razie jakie są najważniejsze cele Veolii Polska w najbliższym czasie?

Gwarantem sukcesu Veolii w tych krajach, w których firma prowadzi działalność, jest zapewnienie wszystkim interesariuszom korzyści i wartości dodanej płynącej ze współpracy. Także w Polsce celem naszych działań jest nie tylko dokończenie prowadzonej transformacji i wzmocnienie pozycji rynkowej firmy, lecz również zabezpieczenie interesów wszystkich naszych partnerów biznesowych. W DNA naszej organizacji jest troska o środowisko, więc będziemy dalej działać na rzecz jego ochrony, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym. Aktywnie uczestniczymy w transformacji energetycznej, inwestujemy w odnawialne źródła energii, oferujemy naszym klientom nowe prośrodowiskowe rozwiązania energetyczne.

Jak przygotowujecie swój zespół do zmian w kulturze innowacji, o której pan wspomniał?

Staramy się uświadomić naszym pracownikom potrzebę zmian i zachęcamy ich do większej współpracy między działami, a nawet spółkami z naszej grupy. Wierzę, że każdy członek naszego zespołu może się okazać innowatorem w swojej dziedzinie, a naszą rolą jako menedżerów jest dostrzeżenie potencjału pracownika i stworzenie warunków do jego rozwoju. Chcemy, by nasz zespół współpracował ze sobą i w atmosferze wzajemnego szacunku oraz zachęty do kreatywności osiągał wyznaczane cele. Dlatego przygotowaliśmy m.in. specjalną platformę Activeo, gdzie pracownicy od roku zgłaszają swoje pomysły. Już wdrożyliśmy kilkanaście najlepszych rozwiązań, a kolejnych kilkadziesiąt ma duże szanse na wdrożenie w przyszłości. Niedawno zorganizowaliśmy także konkurs Efektywności Energetycznej, który pokazał, jak wielki potencjał i zaangażowanie mają młodzi ludzie. Widok tylu zmotywowanych i zjednoczonych w działaniu pracowników jest niezwykle inspirujący. Rozwiązania wypracowane już w trakcie tego konkursu pomogą nam stworzyć produkt, który przyczyni się do znacznej poprawy efektywności energetycznej w istniejących, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych obsługiwanych przez Veolię. Innowacje to nic innego jak rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań.

Jakie są najważniejsze wartości dla Veolia Polska?

Nasze podstawowe wartości to bezpieczeństwo, odpowiedzialność, solidarność, szacunek, innowacyjność oraz orientacja na klienta. Stanowią one fundament finansowej, społecznej i ekologicznej działalności grupy. Dokładamy wszelkich starań, aby być organizacją, która m.in. dba o bezpieczeństwo i podnoszenie kwalifikacji pracowników, rozumie i odpowiada na potrzeby swoich klientów i ciągle się rozwija w zrównoważony oraz innowacyjny sposób. Rozwój technologiczny jest niezwykle ważny, szczególnie teraz, gdy stoimy przed tak dużymi wyzwaniami jak chociażby widmo globalnego ocieplenia.

Czym Veolia Polska strategicznie różni się od konkurencji?

Veolia jest grupą, która działa na całym świecie, skupiając swoją działalność na trzech głównych obszarach: energetyce i zarządzaniu wodą oraz odpadami. Czerpiemy z międzynarodowego doświadczenia i wsparcia w zakresie dostępu do gotowych i sprawdzonych rozwiązań czy technologii. Niektóre z nich z powodzeniem wprowadzamy w Polsce. Uważnie obserwujemy i staramy się także zrozumieć nowe mechanizmy definiujące rzeczywistość, które mają wpływ na naszych klientów, społeczeństwo oraz strukturę kosztów prowadzenia działalności. Tym sposobem jesteśmy zawsze przygotowani do wprowadzenia korekt w naszym planie działania, jeśli będzie taka potrzeba. Grupa Veolia to bardzo duża organizacja, zatrudniamy w Polsce 4600 pracowników, ale jednocześnie jest zwinna i dynamiczna. Od naszej konkurencji odróżnia nas dodatkowo to, że działamy na terenie całego kraju. Jesteśmy obecni zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach. Pozwala nam to dobrze wyczuć potrzeby całego rynku i oferować naszym klientom skrojone na miarę, kompleksowe usługi. To dlatego jesteśmy zdecydowanym liderem wśród prywatnych dostawców energii cieplnej i elektrycznej.

Jakich długofalowych rezultatów oczekujecie od waszej strategii?

Chcemy, aby grupa Veolia w Polsce osiągnęła w przyszłości większą efektywność i elastyczność, opartą na uproszczonej strukturze operacyjnej oraz ulepszonych procesach biznesowych w każdym aspekcie naszej działalności. Zależy nam, aby wciąż umacniać naszą pozycję jako strategicznego partnera dla władz samorządowych i wspólnie z nimi działać na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Naszą ambicją jest osiągnięcie pozycji lidera ekologicznej transformacji energetycznej. Zrobimy wszystko, aby nasze działania były opłacalne, ale także pożyteczne dla interesariuszy, wszędzie tam gdzie prowadzimy swoją działalność. Niezależnie od tego, czy dotyczy to naszych klientów, akcjonariuszy, pracowników, czy też społeczeństwa lub przyszłych pokoleń. Wierzę, że jedynie działając w ten sposób, możemy tworzyć lepsze jutro nie tylko dla Veolii, ale także dla świata.

