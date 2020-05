Innowatorzy zrównoważonego rozwoju

Aplikacja Greenbin.app, ułatwiająca zbiórkę zużytych opakowań, zwyciężyła w polskim finale międzynarodowego konkursu PowerUp! Challenge organizowanego przez fundusz EIT InnoEnergy.

W jury polskiej edycji zrealizowanego online krajowego finału konkursu PowerUp! Challenge zasiedli: Konrad Sitnik z EEC Ventures, Tomasz Czapliński ze SpeedUp Venture Capital Group, Paula Pul z LAWMORE, a także Łukasz Skarka, zarządzający portfelem inwestycyjnym w EIT InnoEnergy Central Europe.

Organizatorem przedsięwzięcia jest fundusz EIT InnoEnergy, inwestujący w rozwiązania z obszaru energii, cleantech, mobilności oraz szeroko pojętych technologii smart. Poszukiwania najbardziej innowacyjnych startupów, scaleupów oraz małych i średnich firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej rozpoczęły się na początku roku. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się łącznie 425 firm wywodzących się z 24 państw. Spośród wszystkich uczestników, którzy pomyślnie przeszli proces aplikacji, aż 360 stanowiły startupy.

Zwycięski pomysł, aplikacja Greenbin.app, to przykład realizacji założeń gospodarki obiegu zamkniętego. Umożliwia konsumentom pozbywanie się opakowań po zużytych produktach, dając gwarancję, że zostaną one poddane recyklingowi. Opakowania oznakowane specjalnym kodem QR, po zeskanowaniu przez konsumenta za pośrednictwem aplikacji, trafiają do punktów zbiórki oraz do systemu, który ułatwia śledzenie ich dalszych losów. Producenci towarów otrzymują możliwość monitorowania zużytych opakowań, a konsumenci mogą liczyć na specjalne rabaty.

– Nawet największe firmy nie zbudują za nas zrównoważonego świata. Konieczna jest także zmiana naszych nawyków jako konsumentów. Wierzymy, że stworzona przez naszą firmę aplikacja Greenbin.app pomoże przekonać konsumentów do bardziej odpowiedzialnego podejścia do zużytych opakowań, a producentom znacznie ułatwi monitorowanie, co dzieje się z opakowaniami po ich produktach – mówi Olena Sydorenko, twórczyni Greenbin.app.

Firma Greenbin.app nie była jedynym wyróżnionym podczas polskiego finału PowerUp! Challenge. Nagrodę publiczności ufundowaną przez Amazon Web Services, a także nagrodę specjalną ufundowaną przez fundusz SpeedUp, otrzymał startup Swapp!. Tworzy on opakowania wielorazowego użytku, które można uzupełniać detergentami i środkami kosmetycznymi znanych marek w specjalnych automatach. Dzięki temu rozwiązaniu wiele jednorazowych opakowań nigdy nie powstanie.

Następny przystanek: Wielki Finał

Zwycięzcy krajowych finałów wezmą udział w międzynarodowym Wielkim Finale PowerUp! Challenge, 27 października, w czasie konferencji Impact’20. Będą rywalizować o nagrody o łącznej wartości 65 tysięcy euro, tytuł Startupu Roku Europy Środkowo-Wschodniej oraz pakiet korzyści sponsorowanych przez partnerów programu, takich jak Amazon Web Services, Revolut i SpeedUp Group. Partnerem głównym konkursu jest potentat energetyczny z Ukrainy, firma DTEK.

Uczestnictwo w konkursie to także szansa na dołączenie do sieci partnerów EIT InnoEnergy, reprezentujących najważniejsze branże gospodarki, ośrodki badawcze i uniwersytety w całej Europie. Najbardziej innowacyjne pomysły mogą liczyć na wielomilionowe inwestycje, wsparcie w komercjalizacji produktów i wprowadzeniu ich na rynki międzynarodowe.

– Nagrodzone w tegorocznej edycji PowerUp! polskie startupy to świetne przykłady na to, jak innowacyjne rozwiązania mogą wspierać proces budowy zrównoważonego świata, w którym odpowiedzialni producenci i konsumenci łączą siły w walce o naszą wspólną przyszłość. Obydwa zwycięskie projekty doskonale wpisują się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego – mówi Jakub Miler, Dyrektor Generalny InnoEnergy Central Europe. – Światową gospodarkę dotyka obecnie bezprecedensowy kryzys, ale wierzę, że po nim rozpocznie się okres równie dynamicznego rozkwitu. Wielką rolę odegrają wtedy innowacyjne firmy, które w porę zrozumiały, że przyszłość należy do tych, którzy umiejętnie połączą biznes z realizacją idei zrównoważonego rozwoju.

Anna Knapek

