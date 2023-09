Instytut: produkcja aut w Niemczech zagrożona przez import z Chin

Niemiecki Instytut Ekonomiczny (IW) z Kolonii alarmuje w sprawie szybko rosnącego importu chińskich aut i części zamiennych w sytuacji spadającego niemieckiego eksportu do Chin, informuje Reuters.

Agencja dotarła do nieopublikowanego raportu IW, z którego wynika, że w pierwszej połowie roku import do Niemiec aut (także niemieckich marek) i części z Chin wzrósł o 75 proc. Eksport niemieckich aut i części do Chin spadł w tym samym okresie o 21 proc.

Autorzy raportu: Juergen Matthes i Thomas Puls podkreślają, że model biznesowy, który do niedawna wspierał produkcję aut w Niemczech, czyli międzykontynentalny eksport aut wysokiej jakości „znalazł się pod rosnącą presją”. Przypominają, że niemieccy producenci od lat przenosili coraz bardziej produkcję do Chin, a obecnie coraz częściej decydują się na to w przypadku samochodów klasy premium.

IW wskazuje, że już osiem chińskich marek aut weszło na niemiecki rynek. Zaznacza, że wciąż mają tylko 1,5 proc. udziału w sprzedaży samochodów w kraju.

W tym tygodniu Unia Europejska ogłosiła dochodzenie w sprawie niezgodnego z zasadami konkurencji subsydiowania w Chinach produkcji aut elektrycznych. Może ono potrwać do 9 miesięcy i zakończyć się nałożeniem cła na chińskie „elektryki” wysokości prawie 30 proc. Chiny zaprzeczyły zarzutom niedozwolonego wsparcia. Twierdzą, że ich auta są tańsze, bo europejski przemysł motoryzacyjny został w tyle za chińskim. Zagroziły odwetem.

Na początku września prezes BMW Oliver Zipse ostrzegał, że europejscy producenci samochodów nie są stanie rywalizować pod względem ceny z producentami aut elektrycznych z Chin. Prognozował, że spowoduje to, że europejski segment aut podstawowych albo zniknie albo nie będą one produkowane w Europie. Prezes BMW wskazywał, że chińscy producenci mogą robić elektryczne auta taniej niż europejscy ponieważ Chiny zaczęły tworzyć swój przemysł akumulatorów dużo wcześniej niż rywale.

Zipse mówił, że jego obawy dotyczą głównie producentów tańszych aut niż tych z górnej półki, jak BMW, którzy mają bufor bezpieczeństwa w postaci większych marży oraz renomy marki.