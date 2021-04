Instytuty prognozują spadek PKB Niemiec w pierwszym kwartale

Wiodące niemieckie instytuty ekonomiczne oczekują obecnie spadku PKB Niemiec w pierwszym kwartale, dlatego obniżyły prognozę tegorocznego wzrostu największej europejskiej gospodarki, donosi Reuters.

Instytuty DIW, Ifo, IfW, IWH i RWI prognozują 1,8 proc. spadek PKB Niemiec w pierwszym kwartale z powodu przedłużenia lockdwonu mającego hamować wzrost zakażeń COVID-19. To zmusiło je do rewizji prognozy rocznego wzrostu największej europejskiej gospodarki z 4,7 proc. do 3,7 proc. Instytuty podwyższyły jednak prognozę wzrostu PKB Niemiec w 2022 roku z 2,7 proc. do 3,9 proc.