Inwestycja obejmować ma budowę dwóch zakładów produkcyjnych na terenie o powierzchni ponad 404 hektarów w New Albany. Działalność operacyjna ma ruszyć do 2025 r. Nowa lokalizacja ma być wykorzystana przez amerykańskiego giganta technologicznego jako centrum do badań, rozwoju i produkcji swoich najbardziej zaawansowanych chipów i będzie miała możliwość rozszerzenia do ponad 800 hektarów i do ośmiu fabryk.

Pomogliśmy założyć Dolinę Krzemową, teraz stworzymy Silicon Heartland - powiedział Pat Gelsinger, dyrektor naczelny Intela.

Oprócz tego Intel analizuje również lokalizacje w Niemczech, Włoszech i Francji pod kątem nowych fabryk, zakładów testowych i montażowych oraz ośrodków badawczych i projektowych.

Intel posiada obecnie zakłady w Oregonie, Arizonie i Nowym Meksyku.