Internet zarobi na świętach

Większość Polaków planuje zakup prezentów podczas tegorocznego sezonu bożonarodzeniowego online, co zapowiada dla branży wyjątkowo udany sezon - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".

Zobacz więcej Fot. iStock

"Na świętach nigdy nie lubiliśmy oszczędzać i choć w badaniach deklarujemy, że nie zadłużamy się specjalnie z tego powodu, to sklepowa rzeczywistość pokazuje co innego" - czytamy w "Rz".



Według dziennika z 21. już edycji badania Deloitte wynika, że konsumenci w tym roku deklarują zwiększenie wydatków świątecznych o 6 proc. do niemal 1,2 tys. na rodzinę. "Polacy wydają na święta Bożego Narodzenia ponad 20 mld złotych, a cały rynek internetowych zakupów to ok. 50 mld zł rocznie, co pokazuje, jak ważny jest ten okres również dla branży internetowej. 58 proc. ankietowanych w badaniu Deloitte zapowiada, że podarunki z tej okazji chce kupować w internecie, co oznacza kolejny rok wzrostu znaczenia kanału na rynku handlowym" - pisze "Rz".



Gazeta podkreśla przy tym, że konsumenci zaczynają kompletować listę prezentów coraz wcześniej. "Kilka milionów Polaków polowało na okazje już 11 listopada podczas chińskiego Dnia Singla, zatem sezon zaczął się znacznie wcześniej niż zwykle. Rekordowe były też wyniki czarnego piątku 23 listopada, co jest z kolei zwyczajem anglosaskim, chętnie obchodzonym także w Polsce" - czytamy w "Rzeczpospolitej".



Według "Rz" Polacy na prezenty najczęściej kupują kosmetyki, książki czy słodycze, ale również różnego rodzaju elektronikę - od komputerów czy konsol przez kategorie domowe typu AGD i telewizory po drobne akcesoria czy także małe AGD, zwłaszcza kategorie związane ze zdrowiem i urodą: suszarki do włosów, depilatory, masażery.