Cena akcji Domino’s Pizza wzrosła w środę do rekordowych poziomów po tym, gdy inwestor Bill Ackman, który zarządza funduszem hedgingowym Pershing Square Capital, poinformował, że posiada 6 proc. udziałów amerykańskiej sieci pizzerii.

Bill Ackman ujawnił tę informację podczas organizowanego przez “The Wall Street Journal” wydarzenia Future of Everything Festival. Inwestor-miliarder kupił akcje na początku tego roku, gdy ich cena znajdowała się w dołku i wynosiła ok. 330 USD.