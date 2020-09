Często spotykamy się z pytaniami o wpływ wygranej poszczególnych kandydatów na prezydenta USA na kondycję rynku akcji.

Czy Joe Biden doprowadzi do krachu na giełdach? Czy Donald Trump jest gwarantem hossy? Mimo że obaj kandydaci robią co w ich mocy, by odróżnić się od konkurenta, to jednak wpływ ich wygranej na rynkowe nastroje może być łudząco podobny.