Inwestorzy czekają na decyzje banków centralnych, szczególnie Fed

Globalni inwestorzy czekają w tym tygodniu na decyzje banków centralnych, szczególnie Fed. Giełdy w zachodniej Europie notują na razie małe zmiany indeksów, podają maklerzy.

Wskaźnik Stoxx 600 zyskuje 0,1 proc., a zwyżkom przewodzą spółki z sektora technologicznego i bankowego. Tracą tour-operatorzy.



Indeks banków rośnie o 0,9 proc. Deutsche Bank zwyżkuje o 3,8 proc. HSBC, BBVA i Santander są na plusie po 0,8 proc., a ING rośnie o 1,2 proc.



Akcje spółki Lufthansa tanieją o 11 proc. po obniżeniu prognoz zysku tego przewoźnika, już po raz drugi w tym roku.



W ciągu najbliższych kilku dni swoje posiedzenia w sprawie polityki monetarnej odbędą: Fed, Bank Anglii, Norges Bank oraz Bank Japonii.



Najważniejsze dla graczy rynkowych jest środowe posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Po dobrych, piątkowych danych makro z amerykańskiej gospodarki komentarze Fed mogą nie być już tak mocno gołębie - oceniają analitycy.



W poniedziałek z kolei bankierzy z Europejskiego Banku Centralnego spotkają się na forum w Sintrze, w Portugalii, gdzie spodziewane są dyskusje i debaty na temat perspektyw gospodarczych.



Członek Rady Prezesów EBC Benoi Coeure powiedział w wywiadzie dla "Financial Times", że bank centralny strefy euro podejmie działania, jeśli będzie to konieczne, aby wesprzeć gospodarkę eurolandu i że może stanąć przed taką decyzją w ciągu najbliższych miesięcy.



"Ten tydzień powinien być raczej spokojny, a gracze rynkowi czekają szczególnie na środową decyzję Fed i na sygnały, że w lipcu można spodziewać się cięcia amerykańskich stóp procentowych" - mówi Jaime Espejo, zarządzający funduszami akcji w Imantia Capital w Madrycie.



"Mieliśmy trochę hałasu związanego z wojną handlową USA-Chiny, bo sekretarz ds. handlu USA +wylał kubeł zimniej wody+ na oczekiwaną umowę z Pekinem" - dodaje.



Sekretarz handlu Ross Willbur ocenił, że perspektywa porozumienia handlowego jest mało prawdopodobna po ewentualnym spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem przy okazji szczytu G-20 w tym miesiącu.



Na rynku walutowym euro zyskuje 0,05 proc. do 1,1209 USD, a brytyjski funt traci 0,1 proc. do 1,2581 USD.



Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pb do 2,10 proc.



Ropa na NYMEX tanieje o 0,5 proc. do 52,24 USD/b.



Złoto na Comex traci 0,3 proc. do 1.337,73 USD za uncję - najmocniej od tygodnia.