Inwestorzy z Kanady i Azji chcą kupować obligacje polskich spółek

TD Asset Management, spółka największego kanadyjskiego kredytodawcy Toronto-Dominion Bank, chce inwestować w obligacje polskich spółek, informuje Bloomberg.

- To, co przyciąga nas najmocniej do miejsc takich jak Polska, to względnie wysokie tempo wzrostu PKB i wciąż niski popyt na niektóre usługi lub towary oraz nie tak duże nasycenie nimi, jak w niektórych gospodarkach rozwiniętych – powiedział agencji Greg Kocik, dyrektor zarządzający TD Asset Management, nadzorujący portfel obligacji wysokich rentowności o wartości 5 mld CAD.

Zakupem obligacji polskich spółek mogą być również zainteresowani inwestorzy z Azji, którzy od lat są aktywni na polskim rynku obligacji skarbowych, czy denominowanych w euro obligacji polskich banków.

- Niektórzy z nich aktywnie szukają również innych polskich emisji – powiedział Bloombergowi Piotr Dmuchowski, dyrektor departamentu ds. współpracy z instytucjami finansowymi w HSBC Bank Polska. – Nowe obligacje dużych emitentów prawdopodobnie byłyby ich pierwszym wyborem – dodał.

Wśród potencjalnych dużych emisji w najbliższych miesiącach wymieniany jest Cyfrowy Polsat, który chce zrefinansować papiery wartości 1 mld zł, pisze agencja.