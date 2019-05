Inwestorzy z rynku obligacji stawiają na porozumienie USA z Chinami

Czarodzieje kupują pałace

Dariusz Chwiejczak to menedżer znany w branży IT. Przez lata zasiadał w zarządczych fotelach spółek Cisco Systems, Computerland (dziś Sygnity), EMC, ATM Systemy Informatyczne. W pewnej chwili zniknął z „korpoświata”, by zaangażować się w rozwój Simplivity, start-upu z Bostonu. Po dwóch latach spółkę przejął koncern HP Enterprise, a Chwiejczak wkrótce wróci do korpo. Coś od siebie Kilkanaście lat wcześniej przez kilka lat piastował w Cisco Systems stanowisko dyrektora generalnego. Pracował po 16 godzin na dobę. Równowaga między życiem zawodowym i prywatnym legła w gruzach. Jak twierdzi, jego wpływ na życie rodzinne stał się wirtualny z wyjątkiem wakacji i ferii zimowych. — Któregoś dnia Małgosia, moja żona, zwróciła mi dosadnie uwagę, że nawet w weekendy jestem nieobecny. Obruszyłem się, przekonany, że to nieprawda. Ale gdy wziąłem do ręki kalendarz, zrozumiałem, że żona ma rację. Uznałem, że muszę dzieciom — a dziś mam ich troje — dać coś od siebie. Ponieważ próba ich wychowywania w weekendy skończyłaby się katastrofą, wpadłem na pomysł napisania książki, w której przekażę mój system wartości,...