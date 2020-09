W pierwszej połowie 2020 roku wartość inwestycji między USA i Chinami spadła do najniższego poziomu od 9 lat z powodu pandemii, ale także wzrostu napięcia w relacjach między krajami, pisze Reuters.

Wartość inwestycji między USA i Chinami, zarówno bezpośrednich jak i venture capital, spadła w pierwszym półroczu o 16,2 proc. do 10,9 mld USD w okresie styczeń-czerwiec, wyliczyła firma konsultingowa Rhodium Group.

Reuters przypomina, że w 2016 i 2018 roku wartość półrocznych wzajemnych inwestycji sięgała ok. 40 mld USD.

Inwestycje amerykańskich firm w Chinach spadły w pierwszym półroczu o 31 proc. do 4,1 mld USD. Inwestycje chińskich firm w USA wrosły w tym samym okresie o 38 proc. do 4,7 mld USD. To głównie skutek zakupu za 3,4 mld USD przez konsorcjum z Tencent na czele mniejszościowych udziałów w Universal Music.