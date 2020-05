Inwestycje w bezpieczną przyszłość zyskały na wartości

Krajobraz kształtujący się po pandemii całkowicie zmieni perspektywę gospodarki. Jej kołem zamachowym staną się ci, którzy dają dostęp i możliwość inwestycji w bezpieczną przyszłość

Fundamentem bezpiecznej przyszłości świata jest energia, będąca niewidocznym bodźcem do działania naszej współczesności. Z jednej strony rozumiana przez wieki jako zapał i motor do rozwoju cywilizacyjnego, z drugiej podstawa dóbr technologicznych i globalnej komunikacji. Zapotrzebowanie na energię stale rośnie. Jak pokazuje 21. edycja sprawozdania „World Energy Markets Observatory” z grudnia 2019 r., wzrost ten już dawno przerósł założenia porozumienia paryskiego dotyczące transformacji energetycznej Europy oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wraz z nim status najszybciej rozwijającego się sektora energetyki zyskały odnawialne źródła energii. Polski Instytut Energetyczny w swoich 15 tezach przyszłości dla Polski z raportu „Foresight Polska 2035. Eksperci o przyszłości” zakłada m.in. ponad dwukrotny wzrost ilości odnawialnych źródeł w naszym kraju. Raport był sporządzony jeszcze przed pandemią, mimo to PIE nie odrzuca jego założeń, podkreślając dalekosiężną perspektywę. Czy tezy to jedynie dywagacje? Wyniki polskiego lidera rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych, Columbus Energy, za 2019 r. i za pierwszy kwartał 2020 r. pokazują realny efekt biznesowy tej branży.