Inżynierowie naszej przyszłości

W dobie nieustannie i dynamicznie zmieniającego się świata, często chcielibyśmy móc rozszyfrować nasze losy. Pracownicy wrocławskiego software house’u - Coders House, nie zastanawiają się nad przyszłością. Oni tę przyszłość codziennie kreują, a właściwie… kodują.

Praca 4.0 - witamy w cyfrowym świecie

Współczesny rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie. W obliczu czwartej rewolucji przemysłowej, a co za tym idzie, rozwoju nowych technologii, staje się coraz bardziej wymagający i sprawia, że zmianie podlega również model przedsiębiorstw. Jeśli Twojego biznesu nie ma w internecie, za chwilę może nie być go w ogóle. To słowa Billa Gatesa. Słowa prorocze. Dziś trudno wyobrazić sobie biznes poza siecią. Strona internetowa to jednak nie wszystko, a nawet bardzo niewiele. Coraz ważniejsze staje się budowanie spektrum digitalowych narzędzi, wspierających użytkowników na różnych kanałach, a także rozwój swoistych „sieci społecznościowych” w obrębie struktury przedsiębiorstwa. Jak wskazuje ostatni raport Światowego Forum Ekonomicznego „The Future Jobs 2018” robotyzacja, automatyzacja, algorytmizacja i sztuczna inteligencja będą spiritus movens znaczących zmian, ale zarazem przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy. Te z kolei wygenerują potrzebę posiadania bardziej rozwiniętych kompetencji. Poznajmy tych, dla których środowisko pracy oparte na budowaniu wysoko rozwiniętych produktów cyfrowych, docierających do wielomilionowych społeczności to chleb powszedni. W tym celu, musimy wybrać się w podróż do stolicy Dolnego Śląska.

Coders House na technologicznej mapce Wrocławia

Wrocław – miejsce znane jako jedno z najbardziej przyjaznych pracodawcom miast, szczególnie w sektorze IT. Prawdą jest, że to właśnie branża technologiczna odegra znaczącą rolę we współczesnej gospodarce. Pracodawcy od dawna wytężają siły, by przyciągnąć najlepszych. Jedną z takich firm jest wrocławski software house – Coders House. Co prawda istnieje niedługo, bo od 2018 roku, jednak już zdążył zaznaczyć swoją obecność na rynku. Wszystko to dzięki innowacyjnym rozwiązaniom z obszaru IT i nowych technologii. Zespół tworzą programiści, testerzy, developerzy, project managerowie, jak również designerzy i marketingowcy. Ich wspólne, wysokie kompetencje i doświadczenie przekładają się na udział w projektach międzynarodowych. Firma zajmuje się projektowaniem nowoczesnych stron www, aplikacji, gier, tworzeniem platform społecznościowych i działaniami z zakresu marketingu cyfrowego. To jednak nie wszystko. Coders House specjalizuje się w temacie kryptowalut i technologii blockchain, co wciąż jeszcze stanowi niszę na polskim podwórku. Gdyby ktoś był ciekaw, czym firma wyróżnia się na tle innych, odpowiedź nasuwa się sama. Tak szerokie horyzonty i zawodowe ambicje sprawiają, że Coders House postrzegać można jako poważnego konkurenta w tym technologicznym wyścigu.

KISS i gumowa kaczuszka

Kompetencje firmy to jedno, liczy się również filozofia, jaka jej przyświeca. Jak to wygląda na pokładzie Coders House? Zadanie jest proste – najważniejsze to projektować przejrzyste i innowacyjne produkty IT, które będą zdobywać nowe rynki na całym świecie, dostarczając szereg usług dostosowanych do współczesnych potrzeb. Jak mówi zespół: Liczy się dla nas radość i satysfakcja z użytkowania i prostota obsługi. Jedną z naczelnych zasad całego teamu jest zasada KISS. Brzmi całkiem zabawnie, lecz tajemniczo. Skrót to jednak nic innego, jak jedna z informatycznych reguł, mówiąca o tym, by rzeczy i sprawy utrzymywać w sposób jak najprostszy i zrozumiały (ang. Keep It Simple, Stupid). Jak mówi jeden z pracujących w firmie front-end developerów: Na stworzenie optymalnego rozwiązania software’owego (na przykład aplikacji mobilnej, czy webowej) składa się wiele czynników. Ważne jest zaufanie klienta wobec nas, komunikacja, czyli to, czy jest między nami chemia, ale sprawą priorytetową dla rozwoju i powodzenia naszego produktu, jest jego funkcjonalności i prostota używania. Liczy się to dla nas, dla naszego klienta, ale przede wszystkim, dla użytkowników końcowych. A co do naszej codziennej pracy, musimy wykonywać ją tak, by była czytelna dla naszych kolegów, którzy włączają się w cały proces. Zwykle programy, nad którymi pracujemy są tworzone przez wielu programistów jednocześnie, dlatego musimy dbać o nazewnictwo, o upraszczanie zapisów i o porządek w swoim kodzie, tak aby osoba, która będzie musiała na nim pracować, mogła to robić komfortowo, szybko i bez problemów. Jak widać, „nie taki diabeł skomplikowany, jak go malują”. Wspomniana zasada wydaje się być praktyczna nie tylko w kontekście prac programistycznych, ale i w naszym codziennym życiu. Kolejnym, doskonałym przykładem, zaczerpniętym z metodyki pracy w branży IT, jest metoda gumowej kaczuszki. Na czym polega? Mówiąc językiem informatycznym, jest to nieformalny (i trzeba przyznać, bardzo wdzięczny) sposób na debugowanie kodu. Polega na tym, że programista, próbując znaleźć błędy w kodzie, trzyma w pobliżu gumową kaczuszkę (lub inny przedmiot) i krok po kroku tłumaczy kaczuszce przewidywane funkcje każdego segmentu kodu. Podczas sprawdzania powinny ujawnić się ewentualne błędy stworzonej aplikacji. Jest to wersja metody „myślenia na głos” - procesu uznanego za skuteczny, jeśli chodzi o przyspieszenie rozwiązywania problemów. Czy mowa o Coders House, czy o innej firmie o podobnym profilu, pod względem sposobów pracy i usystematyzowania jej, środowisko IT jest fascynujące.

Wysoka, wyższa, najwyższa

Jakość. Słowo klucz, jeśli chodzi o działania wrocławskiego software house’u. Jest to najważniejsza kwestia, tuż obok dostarczania specjalistycznych rozwiązań o globalnym zasięgu. Dział QA (ang. quality assurance) wciąż pracuje nad optymalizacją tworzonych produktów, podwyższając ich biznesową wartość. Praca zespołu dzieli się na dwa obszary – pierwszy z nich dotyczy produktów, które powstały i są w użyciu, a polega na zapewnianiu jakości wszelkich procesów potrzebnych do utrzymania ich prawidłowego działania. Drugi natomiast jest obszarem, w obrębie którego pracownicy odpowiadają za produkty znajdujące się w trakcie rozwoju, pilnując, by efekt końcowy był więcej niż satysfakcjonujący. Tak holistyczne podejście do projektowania i utrzymania produktów, świadczy o tym, że mamy do czynienia z solidnym i profesjonalnym graczem w tej branży.

Warto zakodować

Wysoko wykwalifikowani pracownicy będą szukać nowych ścieżek rozwoju, często w obszarach dotąd nieznanych, jak na przykład wspomniane już kryptowaluty i technologia blockchain. Firma mówi o sobie, że łączy specjalistów a jej ekspansja jest tego bezsprzecznym dowodem. Nazwę Coders House naprawdę warto zapamiętać. To właśnie pod nią kryje się wielki - biznesowy i technologiczny - potencjał.

