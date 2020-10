iPKO ściągnęło 5 mln klientów

2,1 mln klientów banku komunikuje się z nim wyłącznie przy użyciu telefonu. 2,7 mln co tydzień loguje się do aplikacji mobilnej.

W marcu 2013 r. PKO BP ogłosił premierę nowej mobilnej aplikacji płatniczej IKO. Zbigniew Jagiełło, prezes banku, tłumaczył, że nazwę trzeba czytać wspak, żeby właściwie ją zrozumieć. Polskie banki wówczas jeden po drugim oddawały klientom do użytku coraz ciekawsze aplikacje do zdalnego bankowania. PKO BP poszedł dalej, bo odpalił nie tyle aplikację, co cały system płatniczy do płatności zbliżeniowych, internetowych, wypłacania gotówki. Bank spodziewał się, że IKO do końca roku ściągnie 100 tys. klientów, a w 2015 r. przewidywał, że ich liczba wyniesie 1 mln. Dzisiaj z aplikacji korzysta aktywnie ponad blisko 5 mln osób. Tyle że nazywa się ona Blik. PKO BP zamiast samodzielnie rozwijać aplikację, zawiązał sojusz z innymi bankami i na bazie IKO powstał nowy system płatności — jedna z niewielu takich platform na świecie.