Irak i Nigeria nie chcą mocniejszego zwiększenia wydobycia ropy przez OPEC+

Przedstawiciele obu krajów wchodzących w skład Organizacji Eksporterów Ropy Naftowej uważają, że ne ma konieczności podejmowania bardziej agresywnych działań nawet jeśli cena baryłki ropy przekroczy psychologiczny próg 100 USD.

Podczas zaplanowanego na 2 marca posiedzenia aliansu 23 krajów produkujących ropę obejmującego oprócz członków kartelu OPEC również Rosję i kilku mniej znaczących producentów mogą zapaść decyzje odnośnie szybszego zaspokajania rosnącego popytu na ropę.

Niektórzy główni importerzy ropy wezwali OPEC+ do szybszego pompowania i wywarcia nacisku na Arabię Saudyjską, aby wykorzystała część wolnych mocy produkcyjnych.

Uwzględniając zwiększone wydobycie w krajach spoza OPEC+, w tym Brazylii i Kanady, nie widzimy potrzeby kolejnego wzrostu produkcji ropy – powiedział Ihsan Abdul Jabbar, iracki minister energetyki.

Tymczasem po eskalacji konfliktu na Ukrainie, we wtorek notowania ropy Brent przekroczyły pułap 97 USD za baryłkę, co podwyższa do 26 proc. tegoroczny zysk na tym surowcu.