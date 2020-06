Nowe słoneczne i wiatrowe farmy będą wkrótce kosztowały mniej niż wiele z elektrowni węglowych, dlatego rządy powinny w nie inwestować aby stymulować gospodarki, twierdzi Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IREA).

Elektrownia węglowa o zdolności wyprodukowania do 1,2 GW energii prawdopodobnie będzie droższa w utrzymaniu już w przyszłym roku niż nowa, wielkopowierzchniowa elektrownia słoneczna, twierdzą eksperci IREA.

- Odnawialne źródła muszą być fundamentem wysiłków krajów zmierzających do restartu gospodarek – powiedział Francesco La Camera, dyrektor generalny organizacji z centralą w Dubaju. – Osiągnęliśmy ważny punkt zwrotu w transformacji energetycznej – dodał.

Zastąpienie kosztownej elektrowni węglowych o mocy 500 GW elektrowniami słonecznymi i wiatrowymi pozwoliłoby zredukować emisję dwutlenku węgla o ok. 1,8 gigaton, czyli ekwiwalent 5 proc. emisji CO2 w 2019 roku. Pozwoliłoby to zaoszczędzić konsumentom miliardy dolarów, twierdzi IREA.

Organizacja szacuje, że koszt instalacji wykorzystujących OZE będzie nadal spadał w 2021 roku do 0,043 USD/kWh w przypadku lądowych elektrowni wiatrowych i do 0,039 USD/kWh dla dużych elektrowni słonecznych. Oznacza to spadek o odpowiednio 18 proc. i 42 proc. w porównaniu z 2019 rokiem.