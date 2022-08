IRG SGH: pogorszenie koniunktury w budownictwie w III kwartale

Jak poinformowano w raporcie, mimo sezonu letniego, korzystnego dla branży budowlanej, w III kwartale 2022 roku wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH (IRGCON) ma ujemną wartość -1,3 pkt, co oznacza spadek o 4,8 pkt w porównaniu z w II kw. br. i o 8,4 pkt niż w III kwartale 2021. Przypomniano, że średnia wartość wskaźnika koniunktury z III kwartału w latach 2017-2019, wynosi 17,2 pkt.

Zgodnie z publikacją jako główne przyczyny niekorzystnej koniunktury w bieżącym kwartale firmy budowlane wymieniają problemy z dostawami surowców i materiałów budowlanych oraz ich wysokie ceny, a także odpływ pracowników z Ukrainy, szczególnie o niskich kwalifikacjach.

Wskazano, że obecne saldo produkcji jest o 2,2 pkt niższe niż w minionym kwartale i o 15,5 pkt niższe niż w III kwartale przed rokiem. "Duży spadek w porównaniu z sytuacją sprzed roku zanotowano w obu sektorach własnościowych: o 15,5 pkt w firmach prywatnych oraz o 23,6 pkt w przedsiębiorstwach publicznych. Również w porównaniu do średniej z III kwartału w latach sprzed pandemii 2017-2019, salda produkcji są znacząco niższe: o 34,7, 33,4 oraz o 34 pkt odpowiednio dla budownictwa ogółem, sektora prywatnego i publicznego" - napisano. Dodano, że w IV kwartale 2022 roku zakłady budowlane spodziewają się dalszego spadku poziomu produkcji, a prognozowana wartość salda w ujęciu ogółem wynosi -8,5 pkt.

Autorzy raportu zwracają też uwagę na spadek wykorzystania mocy produkcyjnych firm budowlanych oraz spadek zamówień. Wskazali też, że przeważająca część zakładów budowlanych nadal ocenia własną sytuację finansową jako niekorzystną. "Saldo finansowe w ujęciu ogółem wynosi -21,3, dla sektora prywatnego jest równe -23,0 i dla publicznego -5,9 pkt." - wskazano w raporcie.

Jak wyjaśnia IRG SGH, firmy budowlane negatywnie oceniają obecną sytuację gospodarczą w kraju.

"Obecne saldo ocen gospodarki ma bardzo niską, ujemną wartość -63,8 pkt w ujęciu ogółem. W porównaniu z III kwartałem 2021 roku jest niższe o 45,1 pkt, i o 2,5 pkt niż w minionym kwartale" - dodano.

"Opinie firm budowlanych na temat sytuacji we własnej branży są zbliżone do ocen ogólnej sytuacji gospodarczej. Obecne saldo ocen budownictwa jest na zbliżonym poziomie do II kwartału 2022 roku i wynosi -60,6 pkt, natomiast w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku spadło o 57,7 pkt." - zaznaczono.