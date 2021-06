Irlandia przeznaczy 3,5 mld EUR na plan ożywienia gospodarki po pandemii

Rząd Irlandii przedstawił plan stymulacyjny o wartości 3,5 mld EUR. Ma on na celu ożywienie gospodarki w kraju, który powoli wychodzi z pandemii koronawirusa.

Rządowe środki w wysokości 3,5 mld EUR pojawiają się w momencie, w którym Irlandia stara się wyjść z pandemii. Jej gospodarka została znacząco dotknięta przez kryzys pandemiczny.

We wrześniu rząd planuje wycofać wszystkie zasiłki pomocowe dla pracowników dotkniętych pandemią. Deklarując przy tym stworzenie nowych miejsc pracy. Rządzący dążą do tego, aby do 2024 roku pracę miało około 2,5 mln obywateli.

– Naszym głównym celem jest przywrócenie, a następnie przekroczenie poziomu zatrudnienia sprzed pandemii – powiedział premier Irlandii, Micheal Martin.

W kwietniu z uwzględnieniem wszystkich pracowników otrzymujących świadczenia socjalne w związku z pandemią, bezrobocie w Irlandii wyniosło 22,4 proc. Przed wybuchem pandemii, w lutym 2020 roku, stopa bezrobocia była na poziomie 4,8 proc.

W zeszłym roku zmodyfikowany dochód narodowy brutto, który jest postrzegany jako lepszy miernik gospodarki niż PKB, zmniejszył się o 4,2 proc. Według ministerstwa finansów w tym roku powinien on wzrosnąć o 2,5 proc.