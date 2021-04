Producent opakowań kartonowych Smurfit Kappa ogłosił, że zainwestuje ponad 25 mln EUR w fabrykę w Pruszkowie, która stanie się dzięki temu jedną z największych w Europie, informuje ESM Magazine.

Dzięki inwestycji fabryka w Pruszkowie ma podwoić produkcję. Pozwoli także stworzyć 25 miejsca pracy co oznacza zwiększenie zatrudnienia w zakładzie do 230 osób.

- Ta znacząca inwestycja pokazuje strategiczne zobowiązanie Smurfit Kappa do obecności w Polsce i Europie wschodniej – powiedział Saverio Mayer, szef Smurfit Kappa Europe. – Fabryka w Pruszkowie to integralna część naszego biznesu i jej rozbudowa pozwoli nam skutecznie dostosowywać się do zmieniających się potrzeb naszych klientów z kluczowych sektorów – dodał.

Rozbudowa fabryki ruszy w lipcu i ma zostać zakończona w 2022 roku, pisze ESM Magazine.