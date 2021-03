Irlandzki sąd zezwala na restrukturyzację Norwegiana

Irlandzki Sąd Najwyższy zatwierdził w piątek plan restrukturyzacji norweskiego przewoźnika, co toruje mu drogę do pozyskania nowego kapitału i wyjścia z ochrony przed upadłością w Irlandii i Norwegii, pisze Reuters.

Ogłoszony w zeszłym roku plan restrukturyzacji ostatecznie kładzie kres jego długodystansowej działalności, pozostawiając odchudzoną linię lotniczą skupiającą się na trasach skandynawskich i europejskich.

„Możemy teraz przystąpić do odbudowy w Norwegii i zainicjować podniesienie kapitału” - stwierdził dyrektor generalny Jacob Schram.

Sąd Najwyższy Irlandii wydał orzeczenie po dwudniowej rozprawie, w trakcie której żaden z wierzycieli nie sprzeciwił się planom restrukturyzacji.

Norwegian chce pozyskać co najmniej 4,5 mld koron norweskich (524 mln USD) z emisji nowych akcji i kapitału hybrydowego. Rząd Norwegii zadeklarował, że jest gotów wnieść 1,5 mld koron. Linia lotnicza planuje też ograniczyć swoją flotę ze 140 do 53 odrzutowców oraz zmniejszyć dług z 56 do 20 mld koron norweskich.

Urzędnik wyznaczony przez sąd, który sporządził plan restrukturyzacji, wskazał w czwartek, że przewoźnik jest na zaawansowanym etapie rozmów z inwestorami i prawdopodobnie zapewni sobie wymagane finansowanie.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie podobnej zgody ze strony norweskiego sądu. Decyzja w tej sprawie ma zapaść 9 kwietnia. Następnie konieczne będzie jeszcze uzyskanie zgody norweskiego organu nadzoru finansowego na przeprowadzenie emisji nowych akcji. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, proces restrukturyzacji zakończy się 26 maja.