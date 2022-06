Ironman: Katrina Matthews i Kristian Blummenfelt pobili rekord świata

Ironman to najbardziej wymagająca wersja triathlonu. Wczoraj w Dreźnie, podczas wyzwania zorganizowanego przez Pho3nix Foundation – organizację założoną przez Sebastiana Kulczyka, Brytyjka i Norweg przełamali barierę odpowiednio ośmiu i siedmiu godzin. By przepłynąć 3,8 km, przejechać rowerem 180 km i przebiec maratoński dystans 42,2 km Katrina Matthews potrzebowała zaledwie 7 godzin 31 minut 54 sekund, natomiast Kristian Blummenfelt dokonał tego wyczynu w 6 godzin 44 minuty i 25 sekund.

Katrina Matthews (w środku) przełamała barierę Sub8 wśród kobiet materiały prasowe

Najbardziej ekstremalna w historii światowego wyczynowego sportu próba Pho3nix Sub7 and Sub8 Project, Powered by Zwift odbyła się w 5 czerwca 2022 r. na niemieckim torze Dekra Lausitzring w Senftenberg niedaleko Drezna i zaledwie 70 km od polskiej granicy. Przystąpili do niej Kristian Blummenfelt, aktualny mistrz olimpijski i świata, wraz Joe Skipperem, obecnie szóstym zawodnikiem na świecie, oraz dwukrotna medalistka olimpijska Nicola Spirig razem z dwukrotną mistrzynią Ironman Katriną Matthews. Czworo sportowców ścigało się między sobą na zamkniętej trasie, walcząc nie tylko z czasem i długim dystansem, ale i z palącym słońcem i temperaturą sięgającą 30 stopni Celsjusza. Z każdym przepłyniętym, przejechanym i przebiegniętym kilometrem udowadniali, że w wyczynowym sporcie nie ma rzeczy niemożliwych.

Dystans Ironman to najbardziej wyczerpujące jednodniowe zawody wytrzymałościowe na świecie. Gdy w 1978 r. Gordon Haller wygrywał jako pierwszy w historii zawody Ironman, potrzebował aż 11 godzin i prawie 47 minut. Rok później pierwszą kobietą, która wygrała zawody Ironman z czasem 12 godzin i 56 minut, była Lyn Lemaire. 42 lata wyścigów sprawiły, że rekordy mężczyzn i kobiet zostały obniżone do poziomów, które wielu uważa za szczyt ludzkich możliwości. Dotychczasowy ubiegłoroczny rekord mężczyzn został poprawiony przez Kristiana Blummenfelta aż o 37 minut, natomiast Katrina Matthews pobiła 11-letni rekord kobiet na tym dystansie o niewiarygodne 47 minut. Aby zejść poniżej 7 i 8 godzin, sportowcy płynęli w tempie medalistów olimpijskich na wodach otwartych, jeździli rowerem ze średnią ponad 46 km/h oraz przebiegli maraton w czasie poniżej 2 godzin i 47 minut.

Ustanowienie tak niezwykłych rekordów nie byłoby możliwe bez Sebastiana Kulczyka, międzynarodowego inwestora aktywnie działającego na rynku nowych technologii, i założonej przez niego Pho3nix Foundation.

– Projekty Pho3nix SUB7 i Pho3nix SUB8 mają inspirować i dopingować wybitnych atletów do testowania granic ludzkich, sportowych możliwości. Wydarzenie, które zorganizowaliśmy, to wyzwanie rzucone mitycznym rekordom, które od lat pobudzają wyobraźnię i zachęcają do uprawiania sportu miliony młodych ludzi na świecie. Jestem dumny, że to właśnie mistrzowie Pho3nix Team dokonali dziś niemożliwego i zapisali się na kartach historii. Te rekordy świata zostaną z nami na długo – mówi Sebastian Kulczyk.

Sebastian Kulczyk gratuluje Katrinie Matthews materiały prasowe

Pho3nix Foundation to globalna organizacja społeczna, która kompleksowo pomaga w rozwijaniu talentów utytułowanych młodych sportowców, a także prowadzi wiele inicjatyw edukacyjnych i społecznych popularyzujących aktywność fizyczną. Realizując liczne projekty na całym świecie, Fundacja Pho3nix pozostaje wierna głównemu celowi – pomagać i inspirować dzieci do aktywności i rozwijać w nich życiowe umiejętności, które zdobywają przez uprawianie sportu. Fundacja skupia się na równym starcie dzieci – niezależnie od ich sytuacji społecznej, rodzinnej czy materialnej. Tylko w 2021 r. ponad 60 tysięcy dzieci z 800 szkół wzięło udział w programach edukacyjnych organizowanych przez fundację, a w pierwszym w Polsce finale międzyszkolnego konkursu Pho3nix Active School wzięło udział aż 250 tysięcy najmłodszych.

– Każde wydarzenie, które realizujemy w Pho3nix Foundation to zaproszenie do aktywności fizycznej, harmonijnego rozwoju, zdrowego trybu życia i osiągania wyznaczanych celów. I bycie lepszym w każdym wymiarze – dodaje Sebastian Kulczyk.

Joe Skipper – na zdjęciu z Sebastianem Kulczykiem – finiszował 3 minuty i 11 sekund za zwycięzcą materiały prasowe

Koordynatorem Pho3nix Sub7 and Sub8 Project, Powered by Zwift jest Australijczyk Chris McCormack, dwukrotny zwycięzca mistrzostw świata Ironman.

– 18 miesięcy realizacji tego projektu pokazało, że wszystkie cele – te duże i te małe – warto i trzeba realizować. Cała czwórka: Nicola, Katrina, Kristian i Joe przesunęli granice ludzkich możliwości i udowodnili wszystkim, że niemożliwe jest możliwe – mówi Chris McCormack.

Zawody Pho3nix Sub 7 i Sub 8, powered by Zwift opierały się na zasadach światowego triathlonu, jednak istotne różnice miały na celu umożliwienie zawodnikom złamania bariery 7 i 8 godzin, i tym samym ustanowienia nowego światowego standardu ludzkich osiągnięć fizycznych. Zasady zapewniły równe szanse każdemu zawodnikowi, pozwalając jednocześnie na dokładne zaplanowanie i strategię na trasie oraz na innowacje techniczne związane m.in. z urządzeniami, które dawały natychmiastową informację w czasie rzeczywistym, kiedy sportowcy powinni przyjąć pożywienie. Każdy zawodnik mógł skorzystać ze wsparcia maksymalnie dziesięciu Athlete Pacemakerów –pływaków, rowerzystów i biegaczy, którzy pomogli w nadawaniu tempa, przygotowaniu trasy, dostarczaniu pożywienia, informacji i zachęcali w dążeniu do złamania 226 km w zaledwie 7 lub 8 godzin.

Łączny czas Katariny Matthews to: 7:31:54 materiały prasowe

Odcinek pływacki odbył się na sztucznym jeziorze Senftenberg o powierzchni 1300 hektarów. Wielkość jeziora ułatwiła wyznaczenie prostej trasy pływania od punktu do punktu, aby zminimalizować liczbę zakrętów i zmaksymalizować prędkość. Z jeziora Senftenberg położonego 19 km od toru Dekra Lausitzring, zawodnicy pokonali trasę wykorzystując warunki wietrzne na szybkich, otwartych niemieckich drogach. Blisko 6 km owal testowy Lausitzring był główną trasą etapu rowerowego i biegowego. Dzięki długim prostym odcinkom, na których nie ma martwych punktów ani zakrętów o małej prędkości, zawodnicy mogli z łatwością włączać i wyłączać zespoły wspomagające co umożliwiło osiągnąć na rowerze średnie tempo 45-55 km/h, podobne do tempa etapu czasowego Tour de France. Bieg odbył się w całości na terenie toru Dekra Lausitzring, a zawodnicy biegali w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.