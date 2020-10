Wskaźnik aktywności amerykańskiego sektora usług wrócił we wrześniu do poziomu sprzed pandemii, donosi Reuters.

ISM sektora usług sięgnął we wrześniu 57,8. W sierpniu wynosił 56,9. Ekonomiści prognozowali jego spadek we wrześniu do 56. W lutym, przed pandemią, wskaźnik wynosił 57,3. Odczyt powyżej 50 oznacza wzrost aktywności.

Subindeks nowych zamówień w sektorze usług wzrósł z 56,8 w sierpniu do 61,5 we wrześniu. Subindeks zatrudnienia wzrósł do 51,8 z 47,9 w sierpniu. Podany wcześniej w poniedziałek przez Markit Economics PMI amerykańskiego sektora usług pokazał spadek we wrześniu do 54,6 z 55 w sierpniu.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗