ISM wsparł dolara

Zaskakująco dobry odczyt indeksu ISM dla przemysłu, jaki poznaliśmy o godz. 16:00 okazał się być wsparciem dla amerykańskiej waluty.

W sierpniu ISM wzrósł do 61,3 pkt. wobec 58,1 pkt. w lipcu, oraz przy szacunkach niewielkiego spadku do 57,7 pkt. Co ważne jest to głównie zasługa mocnej zwyżki subindeksu nowych zamówień, który wyniósł 65,1 pkt. wobec 60,2 pkt. w lipcu. To dobry prognostyk na przyszłość. Dodatkowo podczas kiedy dane z USA znów zaczynają zaskakiwać na plus, to w przypadku innych nie jest to tak oczywiste. Wielka Brytania pozostaje w niepewności w kontekście ostatniej prostej negocjacji ws. Brexitu (dzisiaj przynajmniej prezes Banku Anglii zapowiedział, że być może nie odejdzie w 2019 r.), a Eurostrefa być może będzie musiała zmierzyć się z problemem Turcji i w to w momencie, kiedy powinny nasilać się spekulacje wokół działań ECB w 2019 r.

Technicznie naruszenie przez EURUSD wsparcia przy 1,1550 otwiera drogę do testowania okolic 1,1500-1,1510.

Z kolei GBPUSD za chwilę zmierzy się ze wsparciem przy 1,128. Ryzyko jego naruszenia nie jest małe, o czym wspominałem rano. Mocniejszymi poziomami są dopiero okolice 1,2660-85.