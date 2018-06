IT Kontrakt urośnie dwucyfrowo

IT Kontrakt dzięki dalszej ekspansji zamierza, po raz pierwszy w swojej historii, wypracować ok. 300 mln zł przychodów. To oznacza wzrost o ok. 30 proc., w porównaniu do 20 proc. wzrostu w 2017 r. Wraz ze wzrostem przychodów zatrudnieniem ma się zwiększyć o 15 proc. do 1.550 osób.

Polska firma IT Kontrakt, działająca także w Szwajcarii, Malezji, czy USA wzrost sprzedaży planuje osiągnąć m.in. dzięki z realizacji projektów międzynarodowych. - Pozyskujemy nowych klientów z całego świata. W ostatnim kwartale rozpoczęliśmy współpracę między innymi z jednym z największych software house’ów na świecie oraz kolejnymi klientami z obszaru bankowości – mówi Wojciech Mach, prezes IT Kontrakt. Spółka IT Kontrakt od lipca 2017 r. jest częścią globalnego funduszu Oaktree Capital Management, którego przedstawicielem w Polsce jest Cornerstone Partners. W sierpniu tego roku do tworzonej przez fundusz platformy IT ma dołączyć krakowska spółka Solid Brain, by wspólnie budować pozycję lidera na rynku usług IT w Europie Środkowej. IT Kontrakt rozważa dalsze akwizycje, które uzupełnią portfolio usług i dodatkowo wzmocnią pozycję firmy. Zarząd deklaruje, że w średnioterminowej perspektywie ma ambicję, żeby zbudować w Polsce firmę IT, która skutecznie będzie rywalizować nie tylko na lokalnym, ale i światowym poziomie. Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗

Podpis: GSU