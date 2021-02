Ivanka Trump z mężem mogli zarobić nawet 640 mln USD

Amerykańska organizacja, która patrzy na ręce politykom ustaliła, że córka prezydenta Ivanka Trump i jej mąż Jared Kushner mogli mieć nawet 640 mln USD zewnętrznego dochodu w czasie kiedy byli doradcami w Białym Domu, donosi The Independent.

Analiza obowiązkowych deklaracji majątkowych złożonych przez parę wykazała, że w czasie pełnienia funkcji doradców prezydenta Donalda Trumpa ich dochody osiągane z innych źródeł mieściły się w przedziale 172-640 mln USD, podała organizacja Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.