Izba Gmin przyjęła projekt ustawy o rynku wewnętrznym

Brytyjska Izba Gmin przyjęła we wtorek wieczór budzący kontrowersję projekt ustawy o brytyjskim rynku wewnętrznym, która daje możliwość unieważnienia uzgodnień dot. Irlandii Północnej w obowiązującej już umowie o wystąpieniu W. Brytanii z Unii Europejskiej.

Za projektem głosowało 340 posłów, przeciw było 256. Przyjęcie projektu oznacza, że trafi on teraz pod obrady Izby Lordów.



Projekt został przyjęty w wersji zmienionej w stosunku do tej opublikowanej pierwotnie, bo rząd zaaprobował poprawkę, zgodnie z którą przed zastosowaniem tych zapisów z ustawy, które naruszałyby uzgodnienia z UE dotyczące Irlandii Północnej, posłowie muszą wyrazić na to zgodę w głosowaniu.