Izba Reprezentantów uchwaliła pakiet wsparcia gospodarki wartości 1,9 bln USD

Pakiet został przyjęty przez Izbę Reprezentantów w sobotę rano stosunkiem głosów 219 do 212, donosi Reuters.

Amerykański Plan Ratunkowy zostanie przesłany teraz do Senatu, gdzie Demokraci planują manewr legislacyjny, umożliwiający im przegłosowanie jej zwykłą większością głosów, bez konieczności uzyskania wsparcia żadnego z Republikanów.

fot. Bloomberg

Przyjęte rozwiązania dotyczą m.in. opłacenia szczepień i wparcia medycznego przez państwo, przekazania czeku na 1,4 tys. USD na osobę, a także pomocy finansowej dla małych firm oraz stanowych i lokalnych władz.

- Amerykanie muszą wiedzieć, że ich rząd jest dla nich – powiedziała podczas debaty przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.

Republikanie, którzy poparli poprzedni pakiet pomocy za rządów Donalda Trumpa, krytykują wiele rozwiązań przyjętych w kolejnym . Uważają, że wiele z nich jest zupełnie niepotrzebnych. Wyliczyli, że tylko 9 proc. wsparcia pójdzie bezpośrednio na walkę w pandemią koronawirusa.

- To wyrzucanie pieniędzy przez okno bez żadnej odpowiedzialności – powiedział Kevin McCarthy, lider Republikanów w Izbie Reprezentantów.

Przyjęta przez Izbę Reprezentantów ustawa przewiduje także pierwsze od 2009 roku podwyższenie krajowej minimalnej stawki godzinowej za pracę z 7,25 USD do 15 USD. Możliwe, że Demokraci będą jednak musieli zrezygnować z tej części ustawy, bo może okazać się, że w jej przypadku nie wystarczy do przegłosowania zwykła większość głosów, którą dysponują w Senacie, ale wymagane jest uzyskanie wsparcia grupy Republikanów, na co nie mogą liczyć.