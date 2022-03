Izba Zbożowo-Paszowa: rosną ceny zbóż po inwazji na Ukrainę

Inwazja Rosji na Ukrainę i wzrost cen ziarna na giełdach światowych wpłynęły na umocnienie cen zbóż na rynku krajowym. Wyraźny wzrost cen ziarna wystąpił w przypadku dostaw do portów z przeznaczeniem na eksport - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

W ubiegłym tygodniu ceny pszenicy i kukurydzy z dostawą do portów (są one zazwyczaj wyższe o ok. 100 zł/t od cen oferowanych w skupach wewnątrz kraju) wzrosły o 100-150 zł na tonie. Po wkroczeniu wojsk rosyjskich na Ukrainę i skokowej zwyżce cen zbóż na giełdach, eksporterzy zwiększyli zainteresowanie zakupem ziarna na rynku krajowym.