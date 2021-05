Izraelskie firmy straciły 368 mln USD w wyniku walk w Strefie Gazy

Trwające od 11 dni walki w Strefie Gazy przyczyniły się do strat dla izraelskich firm sięgających 1,2 mld szekli (368 mln USD), pisze Reuters.

Izraelskie stowarzyszenie przedsiębiorców z sektora przemysłowego, które reprezentuje około 1500 firm i 400 000 pracowników, stwierdziło, że straty są spowodowane głównie zmniejszeniem produkcji. W południowym Izraelu, ze względów bezpieczeństwa, do pracy nie przychodzi ok. 1/3 pracowników.

Organizacja podała, że w wyniku ataków rakietowych ok. 50 budynków przemysłowych zostało uszkodzonych. Prezes stowarzyszenia, Ron Tomer, wezwał rząd do ustanowienia stałego systemu wynagrodzeń, który skuteczniej pomagałby firmom na wypadek kolejnej eskalacji konfliktu. We wtorek parlamentarna komisja finansów ma omówić tę kwestię.

„To nie jest czas na biurokrację i zwlekanie, a raczej na pełne wsparcie dla tych firm, które w trakcie całej operacji udowodniły, że potrafią funkcjonować i produkować pod ostrzałem rakietowym” - powiedział Ron Tomer.