Jackson Hole bez większego znaczenia

Kluczowe informacje z rynków:

AUSTRALIA: Premier Malcolm Turnbull przegrał kolejne wotum zaufania. Nowym szefem rządu został minister skarbu Scott Morrison. Sam Turnbull zapowiedział, że zrzeknie się mandatu, co może sprawić, że Partia Liberalna nie będzie miała i tak kruchej większości w parlamencie. Planowo wybory powinny mieć miejsce dopiero w maju 2019 r.



USA/ CHINY: Minister handlu Chin stwierdził po rozmowach handlowych USA-Chiny, że odbył „konstruktywną” i „rzeczową” dyskusję. Konkretów nie ma, ale oba państwa wykazują wolę do dalszych rozmów.



SZWECJA: Wiceprezes Risbanku af Jochncik nie wykluczyła dzisiaj, że do podwyżki stóp procentowych mogłoby dojść nawet w październiku, a ostatnie dane nt. inflacji CPI powyżej 2,0 proc. są dobrą informacją. Dała do zrozumienia, że wrześniowe posiedzenie Banku może mieć duże znaczenie dla dalszej oceny sytuacji.



Opinia: Piątek nie przynosi większych zmian na rynkach. Teoretycznie ważną pozycją w kalendarzu jest sympozjum w Jackson Hole i zaplanowane na dzisiejsze popołudnie (godz. 16:00) wystąpienie Jerome Powella), ale raczej nie oczekuje się, aby wniosło ono coś do obrazu rynku. FED stał się przewidywalny, co w krótkim okresie może być dobre, ale w długim już niekoniecznie. Niemniej kwestię tego, jak może ułożyć się ścieżka podwyżek stóp w latach 2019-2020, rynki zaczną roztrząsać najwcześniej na jesieni.

Zresztą tygodniowy wykres koszyka dolara BOSSA USD wskazuje na wyhamowywanie impetu wzrostowego, ale jeszcze nie daje mocnych sygnałów do wyraźniejszej korekty zwyżek z ostatnich miesięcy.



Dzisiaj podczas sesji azjatyckiej tematami dla rynku były informacje nt. rozmów USA-Chiny – nie ważne, że nie ma konkretów, ważne, że obie strony chcą rozmawiać, oraz kolejne przetasowania w australijskim rządzie. Widać jednak, że Partia Liberalna robi wszystko, aby nie dać pretekstu do przeprowadzenia przedterminowych wyborów i to jest pozytywne. Na wykresie tygodniowym AUDUSD kończy okres ze spadkową świecą, ale nie doszło do naruszenia ostatnich minimów. Bardzo mocne wsparcie to rejon 0,7150, ale nie jest powiedziane, że zostanie ono osiągnięte w najbliższych tygodniach.



Komentarze przedstawicielki Riksbanku mogą natomiast pomóc przełamać negatywną passę szwedzkiej korony, która ponownie zagościła w ostatnim czasie. Niemniej warto zobaczyć, czy „jastrzębie” podejście af Jochnick znajdzie uznanie wśród innych członków Banku, a przede wszystkim jakie będą sygnały po wrześniowym posiedzeniu. Na wykresie EURSEK widać, że dopiero zejście poniżej 10,47-10,48 byłoby sygnałem, że trend ponownie próbuje się odwracać.