Jagiełło: PKO BP chce w III kwartale przedstawić zaktualizowaną strategię finansową

W trzecim kwartale br. chcemy zaprezentować aktualizację celów finansowych ze strategii na lata 2016-2020 - zapowiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. Dodał, że pomimo wysokich obciążeń regulacyjnych grupa kapitałowa PKO BP zakończyła I kwartał br. bardzo dobrymi wynikami.

Prezes Jagiełło poinformował w środę, że bank zrealizował cele efektywnościowe strategii, która była tworzona na początku 2016 roku z horyzontem 2020. Jak mówił, została ona zrealizowana przed czasem, dzięki pracy pracowników banku oraz lepszej niż zakładał bank koniunktury gospodarczej.



"Przewidujemy te nasze cele efektywnościowe następne dopiero zaprezentować w III kwartale, albo może na koniec III kwartału 2019 r, być może jeszcze o parę tygodni później. Jest to związane z pewnego rodzaju sytuacją, która jest na polskim rynku finansowym, związaną z wynikiem sektora, w tym również u nas, czyli dodatkową składką na Bankowy Fundusz Gwarancyjny" - powiedział Jagiełło podczas konferencji prasowej dotyczącej wyników banku za I kwartał br.



Jak mówił, "są dwa istotne zagrożenia dla stabilności sektora finansowego - napięcia, które w nim istnieją, i to napięcie związane z dwoma bankami, które w zeszłym roku przeżywały kryzys płynnościowy". Zdaniem Jagiełły, "ono może w różny sposób się zrealizować i wpływać na kondycję sektora i jednostkowe wyniki w danym czasie dla naszego banku, jak i również innych" - powiedział.



Drugie napięcie - jak mówił - związane jest z koncepcją dotyczącą konwersji kredytów walutowych denominowanych w walutach obcych na polską złotówkę. "To ryzyko dotyczące takich działań istnieje. (...) Chcemy poczekać, bo wydaje nam się, że ta sytuacja zagrożeń powinna się rozjaśnić w najbliższych miesiącach. I wówczas, po wakacjach, powinniśmy mieć bardziej transparentny horyzont planowania celów finansowych" - powiedział prezes.



W I kwartale 2019 roku ROE banku wynosiło 10,1 proc., a zgodnie ze strategią bank planował w perspektywie 2020 roku osiągnąć ten wskaźnik na poziomie powyżej 10 proc. Wskaźnik kosztów do dochodów jest obecnie na poziomie 44,1 proc. W strategii bank założył, że nie przekroczy on 45 proc.



Koszty ryzyka wynoszą 0,57 proc., a według strategii PKO BP planował utrzymać je w przedziale 0,75-0,85 proc.



"Szczycimy się tym, że od 37 kwartałów dostarczamy wynik zgodny z oczekiwaniami rynku. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w 40. kwartale (...) również ten wynik, zgodny z oczekiwaniami rynku, dowieźć" - powiedział Jagiełło.



Jak poinformował w środę bank, zysk netto grupy PKO BP wyniósł 862 mln zł i był o prawie 14 proc. wyższy niż rok wcześniej, a wartość aktywów sięgnęła ponad 326 mld zł i były one o ponad 10 proc. większe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Bank wskazał, że przyczynił się do tego wzrost skali biznesu oraz poprawa wyniku na działalności biznesowej.



"PKO BP nie zwalnia tempa i pomimo wysokich obciążeń regulacyjnych, poprawia wyniki" - powiedział prezes PKO BP.



Wyniki banku obciążone były wyższymi składkami na Bankowy Fundusz Gwarancyjny - składki na BFG wzrosły o 66,5 proc. do 388 mln zł, z czego 348 mln zł stanowiła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.



"W ciągu 10 lat przekazaliśmy 3 mld zł na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a w ostatnich kilku latach również 3 mld zł z tytułu podatku od aktywów bankowych" - mówił Jagiełło.



Wiceprezes banku odpowiedzialny za obszar finansów i rachunkowości Rafał Kozłowski wskazał, że PKO BP dwa lata przed czasem zrealizowało finansowe cele Strategii na lata 2016-2020.



"Wszystkie cele finansowe z tej strategii na rok 2020 zostały osiągnięte z dwuletnim wyprzedzeniem, bo już w IV kwartale 2018 roku. To powoduje, że te cele powinniśmy zrewidować. I takiej rewizji dokonamy. I podzielimy się nowym zestawem celów finansowych w drugim półroczu tego roku. To co się zmieni, to pewnie wymiar celów, a może same cele finansowe w sensie ich definicji. Ale to co się nie zmieni to nasza koncentracja na transformacji cyfrowej" - zapowiedział Kozłowski.



Jak mówił, bank kontynuuje transformację cyfrową. Działalność rozpoczął Operator Chmury Krajowej, to spółka założona pod koniec ubiegłego roku przez PKO Banku Polski i Polski Funduszu Rozwoju. PKO Bank Polski został pierwszym klientem spółki.



"Bank dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Wypłaci 1,33 zł na akcje w sierpniu br. - taka jest decyzja akcjonariuszy" - powiedział Kozłowski.



Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając m.in. 17,6 proc. udziału w rynku kredytów, 11,2 proc. w rynku leasingowym. Bank posiada ponad 8,9 mln kart płatniczych.